拳擊／無懼對手試圖咬人 紐西蘭尼卡勇闖八強
紐西蘭拳手尼卡27日以5比0擊敗摩洛哥選手巴阿拉，晉級東奧重量級拳賽八強。比賽中的一段插曲是，巴阿拉曾試圖咬人。
比賽結束後，巴阿拉（Youness Baalla）因違反運動道德的行為，已被取消資格。
尼卡（David Nyika ）是兩屆大英國協運動會（Commonwealth Games）金牌得主，今天他輕鬆贏得前兩回合，並以刺拳不斷困擾著巴阿拉。
22歲的巴阿拉失去冷靜，並試圖在第3回合的僵持摟抱中咬住尼卡的耳朵，受到驚嚇的尼卡及時脫困。
比賽繼續進行，為紐西蘭在東奧開幕式擔任其中一名掌旗官的尼卡獲勝晉級八強，接下來將對上斯米亞利考（Uladzislau Smiahlikau），但尼卡對裁判沒對那起事件做出判決感到訝異。
25歲的尼卡說：「你有看到嗎？我認為裁判沒有，但她（裁判）是距離最近的人。」尼卡並補充道，對手可能嘗到了不少他的汗水。
「我曾在黃金海岸進行的大英國協運動會上被咬過胸部，但拜託一下好嗎？老兄，這可是奧運。」
摩洛哥隊的發言人並未依要求回應此事。
針對巴阿拉的行為，組委會在聲明中說：「這名拳手…在第3回合很明顯想咬對手的耳朵/臉部。」
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言