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拳擊／無懼對手試圖咬人 紐西蘭尼卡勇闖八強

中央社 / 東京28日綜合外電報導
紐西蘭拳手尼卡27日以5比0擊敗摩洛哥選手巴阿拉，晉級東奧重量級拳賽八強。 美聯社
紐西蘭拳手尼卡27日以5比0擊敗摩洛哥選手巴阿拉，晉級東奧重量級拳賽八強。 美聯社

紐西蘭拳手尼卡27日以5比0擊敗摩洛哥選手巴阿拉，晉級東奧重量級拳賽八強。比賽中的一段插曲是，巴阿拉曾試圖咬人。

比賽結束後，巴阿拉（Youness Baalla）因違反運動道德的行為，已被取消資格。

尼卡（David Nyika ）是兩屆大英國協運動會（Commonwealth Games）金牌得主，今天他輕鬆贏得前兩回合，並以刺拳不斷困擾著巴阿拉。

22歲的巴阿拉失去冷靜，並試圖在第3回合的僵持摟抱中咬住尼卡的耳朵，受到驚嚇的尼卡及時脫困。

比賽繼續進行，為紐西蘭在東奧開幕式擔任其中一名掌旗官的尼卡獲勝晉級八強，接下來將對上斯米亞利考（Uladzislau Smiahlikau），但尼卡對裁判沒對那起事件做出判決感到訝異。

25歲的尼卡說：「你有看到嗎？我認為裁判沒有，但她（裁判）是距離最近的人。」尼卡並補充道，對手可能嘗到了不少他的汗水。

「我曾在黃金海岸進行的大英國協運動會上被咬過胸部，但拜託一下好嗎？老兄，這可是奧運。」

摩洛哥隊的發言人並未依要求回應此事。

針對巴阿拉的行為，組委會在聲明中說：「這名拳手…在第3回合很明顯想咬對手的耳朵/臉部。」

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