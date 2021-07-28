籃球／里拉德帶頭發狠飆三分雨 率美國隊拿伊朗出氣

東奧第一場出師不利的美國隊，在前役輸球後，排山倒海的各方壓力再次攻向這支不夢幻的美國隊。美國若想在小組賽出線，對上同組伊朗、捷克都有著非贏不可的壓力。所幸今日在面對到同組當中整體實力弱勢的伊朗，總算打出應有的火力供輸，首節起便火力四射，三分球彈如雨下，全隊共飆進19記三分球，6人得分上雙，以120比66，打出一場統治級的比賽，輕鬆解決掉伊朗，也順利在東奧開胡。

今天以里拉德(Damian Lillard)為首，從第一節準到第四節。由他這點作為主要持球發動者，擋拆掩護後若對手不逼上來，里拉德就能直接拔起跳投，而握有球權主導的控球方式就像他在拓荒者時的打球習慣，也讓他有著水準之上的演出，一共飆7記三分球，得分全來自三分球，砍進全場最高的21分。

美國防守強度提升 帶動轉換快攻飆分

回顧本場，首節伊朗的進攻主軸很清楚地把球塞給哈達迪(Hamed Ehadadi)，希望效法法國主打內線的方式造成美國隊薄弱內線的犯規麻煩，但畢竟團隊陣型與能力都和法國有明顯落差。即便是美國開局半場陣地戰不容易守住哈達迪，但是美國隊今天的攻守節奏明顯比上一場輕快。以防守端來說，美國第一線對持球者的防守壓迫強度提升，站前防守斷球，一來減輕他們要在內線防守哈達的壓力，二來，高質量的侵略防守，使得伊朗的傳導、組織，大受干擾，形成伊朗單節6次失誤。

美國藉著防守轉換帶動快攻，持續將速度帶快，不斷取分。美國隊將球賽掌握在他們喜歡的節奏中，並在里拉德個人三分球7投3中的帶領下，第一節團隊共砍進6顆三分球，並以28比12持續擴大領先。伊朗的年均年齡是本屆賽會的第三老的球隊，36歲的哈達迪在場上來回奔跑的速度，完全跟不上美國迅雷般的快速轉換，其餘球員第一線的找人回防又無力阻止美國對反快攻，很快地就攻守亂了調。

美國男籃中鋒阿德巴約(中)首節在接到里拉德妙傳後投籃得分，他今天攻下6分，在防守上還有3個火鍋的貢獻。 美聯社

當哈達迪在場下休息之際，伊朗的內線除了高度下降外，攻擊威脅也是差哈達迪許多。他們改以38歲老將巴哈拉米(Samad Nikkhah Bahrami)指揮球隊，擴大攻擊圈，在外圍傳導，希望透過一對一的方式拉開空間得分。波波維奇(Gregg Popovich)也很聰明，在哈達迪場下休息之時，就擺上死亡五小陣容，藉此擴大防守侵略性，持續施壓迫使伊朗隊的失誤。

伊朗球員的運動爆發力很難突破美國的貼身防守，讓伊朗無法有效在24秒組織進攻，往往不是失誤，就是時間快到點前的拆炸彈。伊朗首節投籃命中率只有3成多，次節也毫不見起色，無論是失誤過多，或是籃板被美國抓下後的反快攻，完全無法減低美國秋風掃落葉的進攻成功度。

第二節開局，美國只打了兩分多鐘就將分差擴大到雙位數，甚至只打了半節，美國就將比分拉大到30分之多，並維持一倍的領先優勢直到半場終了。

美國全員輪流發揮 球風不華麗但效率極高

前兩節60比30，美國並沒有打得特別華麗但效率很高。他們今天的推進、傳導、甚至突破是為了分球，或者挑戰籃框都很明確，絲毫沒有上一戰對法國時的猶豫，也降低了因默契不佳可能產生的失誤風險。雖然說前兩節，籃板鞏固伊朗前兩節數據並不輸美國，但是11次失誤，就送給美國半場藉此得到17分的簡單機會。如果要不是伊朗次節後段連續三顆三分球稍微緩解得分荒，不至於徹底崩盤，否則半場失分恐不僅有這樣子。

美國男籃替補前鋒泰托姆(左)飛身灌籃，他全場得到14分。 美聯社

進入下半場，美國持續掌握住籃板後就快速的兵臨城下反擊，好幾波跑在最前頭的都是中鋒阿德巴約(Bam Adebayo)，顯然伊朗的退防跟找人對位很有問題。美國第三節僅花一半時間就將比分拉大到40分，三分球命中率依舊維持在62.5%命中15記三分球的超水準，全員輪流開砲，拉文(Zach Lavine)、米道頓(Khris Middleton)都加入戰局。

被稱為本屆美國隊大哥的杜蘭特(Kevin Durant)，本場比賽不急於刷分，但在場上各項環節展現全能身手。雖然單防哈達迪時，高空作業擋不住，但他幾次成功的下手都阻絕哈達迪要拔起攻擊的瞬間。再者，杜蘭特還能夠大範圍的協防，本場共送出三記麻辣鍋。杜蘭特整場下來繳出10分5籃板5助攻3火鍋2抄截的全能填格子成績單。

美國整場全隊助攻高達伊朗的兩倍，下起三分雨，38投19中的三分球，光是這項就足以射爆只有9記三分進帳的伊朗。伊朗早早就無力反撲，第四節也多以替補球員上陣消化時間，全隊整場失誤23次，反觀美國控制得相當理想僅有6次。美國人人都打得很順的情況下，早早就鎖定本場戰果，12人輪番上陣都有得分進帳與投籃命中的表現，輕鬆以120比66擊敗伊朗。

美國男籃後衛布克(中)從伊朗前鋒雅克查理德科迪(左)手中抄到球，他這場比賽共有3次抄截，並有16分進帳。 美聯社

今天的這場勝利對美國來說，是調整手感與適應奧運戰場的好機會，下一場面對捷克理當會比今天再精彩、拉鋸些，而美國只要再一場勝利就理當能以分組前兩名晉級。

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