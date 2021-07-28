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游泳／200公尺混合式大橋悠依奪冠 日本首位2金泳后

中央社 / 東京28日綜合外電報導
東京奧運今天進行女子200公尺個人混合泳賽事，日本選手大橋悠依以2分8秒52獲得金牌。 美聯社
東京奧運今天進行女子200公尺個人混合泳賽事，日本選手大橋悠依以2分8秒52獲得金牌。 美聯社

東京奧運今天進行女子200公尺個人混合泳賽事，日本選手大橋悠依以2分8秒52獲得金牌。大橋繼25日奪下女子400公尺混泳金牌，今天第2金落袋，成為日本首位奧運2金泳后。

日本「體育報知」報導，大橋悠依摘金的女子400公尺混泳與女子200公尺混泳，都是首度有日本選手奪金；大橋悠依也是東京奧運第一位獲得2面金牌的日本選手。

大橋悠依今年25歲，本屆東京奧運是她首度出賽奧運，25日的奧運首戰女子400公尺個人混合泳，就以4分32秒08為日本摘下金牌，也是日本時隔21年再度有選手在這個項目奪牌。

大橋目前保有200公尺及400公尺個人混合泳日本紀錄，堪稱日本女子游泳隊王牌。

大橋繼25日奪下女子400公尺混泳金牌，今天第2金落袋，成為日本首位奧運2金泳后。 美聯社
大橋繼25日奪下女子400公尺混泳金牌，今天第2金落袋，成為日本首位奧運2金泳后。 美聯社

日本放送協會（NHK）報導，大橋2017年才獲選為游泳國手，在世界錦標賽獲銀牌。游泳界許多選手多是國中或高中時期就展現才能，大橋被視為「大器晚成」的選手，瞬間受到鎂光燈的注目。

不過大橋本人完全不覺得自己是「大器晚成」，她說，看到比她小4、5歲的選手活躍於世界級的比賽，只覺得是不同的生物。

她不慌不忙地面對自己，認為游泳並非用力就會進步的運動，她的首要目標是保持身心自然，專注地鍛鍊自己。

大橋今天賽後受訪時說，很開心能成為日本第一位女子雙金選手；比賽時她盡力去游，希望能不論勝負都不會後悔。

東奧焦點選手 2020東京奧運

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