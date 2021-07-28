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游泳／女子200自由式 澳洲小將提特穆斯擊敗「女飛魚」摘金

中央社 / 東京28日綜合外電報導
澳洲泳將提特穆斯今天再次擊敗美國強敵雷德基，勇奪女子200公尺自由式金牌。 路透社
澳洲泳將提特穆斯今天再次擊敗美國強敵雷德基，勇奪女子200公尺自由式金牌。 路透社

澳洲泳將提特穆斯今天再次擊敗美國強敵雷德基，勇奪女子200公尺自由式金牌，這是提特穆斯在東京奧運的第2面金牌。

20歲的提特穆斯（Ariarne Titmus）以1分53秒50的成績摘金，香港的何詩蓓（Haughey Siobhan）與加拿大的奧萊西亞克（Penny Oleksiak）分別披銀戴銅。

上屆200公尺自由式金牌、奧運5金得主雷德基（Katie Ledecky）今天表現令人失望，僅得第5，成績比提特穆斯慢了1.71秒。

提特穆斯26日也在400公尺自由式擊敗雷德基摘金，成為繼1972年慕尼黑奧運的古爾德（Shane Gould）以來，澳洲首位在200及400公尺勇奪雙金的女子選手。

提特穆斯及雷德基31日預料還會在800公尺自由式項目強碰，外界普遍看好雷德基，兩人也會在800公尺接力項目對決。

東奧國際戰情 2020東京奧運

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