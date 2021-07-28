棒球／甲斐關鍵追平觸擊 與坂本聯手挽救教練團錯誤
東京奧運棒球首場比賽於今日中午開打，日本在9局下半落後2分的狀況下，展開絕地大反攻，1人出局後，柳田悠岐、代打近藤健介及村上宗隆接連打出安打，先追回1分，之後靠著甲斐拓也的觸擊追平比數，山田哲人再打出安打，最終在滿壘時由坂本勇人打出再見安打，日本以4:3拿下首場勝利。
兩隊的先發投手梅西迪斯（C.C.Mercedes）及山本由伸在這場的投球內容都不錯，目前在巨人打球的梅西迪斯，投到7局被打出2支安打後下場，總共投6局只被打3支安打，還投出7次三振，雖然接替的隊友沒有守住讓他丟掉1分自責分，但表現確實符合本季在日職的成績；山本則是投完6局後就退場休息，開賽感覺有點緊張的他，在3局順利解決危機後，越投越穩定，6局也只被打出2支安打未失分，還投出9次三振，不愧是洋聯近期最強的投手。
兩隊僵持不下的局面在7局被打破，日本教練團決定換上青柳晃洋接替山本，青柳是右側投，面對接下來幾乎都是左打的多明尼加打線本來就佔劣勢，加上對樂天的熱身賽表現不佳，果不其然馬上被狙擊，只投了2/3局就被打出3支安打，丟掉2分，讓日本處於落後的狀況，青柳的狀況是一回事，但明明還有另一名左投岩崎優，卻派上側投的青柳，教練團的調度顯然有令人不解的地方，這邊也顯現出另一個問題，就是日本隊中牛棚的左投也只有岩崎1人。
教練的失誤在日本要追分的8局下再度出現，2壘有山田的狀態下，吉田正尚擊出短程安打，三壘指卻示意山田直衝本壘，最後在本壘前遭到觸殺，失去追平的機會，最後氣勢消長，9局上再失1分，還好9局下半日本逆轉勝。
雖然教練團發生了些失誤，不過差點讓日本輸掉首戰的最大原因則是打擊無法發揮。歷經兩場熱身賽後，日本的打擊似乎仍在調整，也可能是梅西迪斯本身在季賽就頗具有壓制力，因此多位央聯打者如山田、鈴木誠也、菊池涼介、村上以及隊友坂本等，前半段都沒有表現，直到最重要的第9局才接連打出安打，讓日本免於輸球的命運，反而是洋聯的打者，如吉田、柳田都有單場2安的表現，也帶動了攻勢，如何在比賽前段就串連起打線的攻擊力，是日本未來遇到其他隊伍要獲勝的一大課題，總不能每場比賽都只打第9局，搞到這麼驚險吧。
另外，雖然是坂本打出再見安打，但我個人覺得日本這場能獲勝的最大關鍵是甲斐的追平觸擊，不得不佩服他的心理素質，在這緊要關頭且已觸擊失敗一次後，能再穩穩地將球點向一壘，將三壘上的源田壯亮送回來，追平之後才有後續的再見安打；這又帶出了另一個問題，就是日本隊成員所承受的經驗及壓力，今天有上場的青柳、平良海馬以及栗林良吏，都有背負龐大壓力的感覺，畢竟他們都是進職棒後第一次穿上侍JAPAN的球衣，入選過好幾次的山崎康晃就顯得比較輕鬆了，而青柳及栗林在這場比賽都有失分，還好最後是贏球，但如何調適他們的心情而不要影響到之後的賽事，可能也是學長山崎及教練團在這幾天要做的事。
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