棒球／甲斐關鍵追平觸擊 與坂本聯手挽救教練團錯誤

東京奧運棒球首場比賽於今日中午開打，日本在9局下半落後2分的狀況下，展開絕地大反攻，1人出局後，柳田悠岐、代打近藤健介及村上宗隆接連打出安打，先追回1分，之後靠著甲斐拓也的觸擊追平比數，山田哲人再打出安打，最終在滿壘時由坂本勇人打出再見安打，日本以4:3拿下首場勝利。

兩隊的先發投手梅西迪斯（C.C.Mercedes）及山本由伸在這場的投球內容都不錯，目前在巨人打球的梅西迪斯，投到7局被打出2支安打後下場，總共投6局只被打3支安打，還投出7次三振，雖然接替的隊友沒有守住讓他丟掉1分自責分，但表現確實符合本季在日職的成績；山本則是投完6局後就退場休息，開賽感覺有點緊張的他，在3局順利解決危機後，越投越穩定，6局也只被打出2支安打未失分，還投出9次三振，不愧是洋聯近期最強的投手。

日本隊先發投手山本由伸主投6局表現優異，他只用88球就飆出9次三振，僅被打出2支安打，沒有失分。 美聯社

兩隊僵持不下的局面在7局被打破，日本教練團決定換上青柳晃洋接替山本，青柳是右側投，面對接下來幾乎都是左打的多明尼加打線本來就佔劣勢，加上對樂天的熱身賽表現不佳，果不其然馬上被狙擊，只投了2/3局就被打出3支安打，丟掉2分，讓日本處於落後的狀況，青柳的狀況是一回事，但明明還有另一名左投岩崎優，卻派上側投的青柳，教練團的調度顯然有令人不解的地方，這邊也顯現出另一個問題，就是日本隊中牛棚的左投也只有岩崎1人。

多明尼加先發投手梅西迪斯6局投球有7次三振，被打出3支安打，失掉1分。 美聯社

教練的失誤在日本要追分的8局下再度出現，2壘有山田的狀態下，吉田正尚擊出短程安打，三壘指卻示意山田直衝本壘，最後在本壘前遭到觸殺，失去追平的機會，最後氣勢消長，9局上再失1分，還好9局下半日本逆轉勝。

多明尼加捕手瓦萊里奧在七局上半擊出關鍵的二壘安打，送回壘上兩名跑者。 美聯社

雖然教練團發生了些失誤，不過差點讓日本輸掉首戰的最大原因則是打擊無法發揮。歷經兩場熱身賽後，日本的打擊似乎仍在調整，也可能是梅西迪斯本身在季賽就頗具有壓制力，因此多位央聯打者如山田、鈴木誠也、菊池涼介、村上以及隊友坂本等，前半段都沒有表現，直到最重要的第9局才接連打出安打，讓日本免於輸球的命運，反而是洋聯的打者，如吉田、柳田都有單場2安的表現，也帶動了攻勢，如何在比賽前段就串連起打線的攻擊力，是日本未來遇到其他隊伍要獲勝的一大課題，總不能每場比賽都只打第9局，搞到這麼驚險吧。

第五棒的淺村榮斗在七局下藉多明尼加的野手選擇攻下日本隊第一分。 美聯社

另外，雖然是坂本打出再見安打，但我個人覺得日本這場能獲勝的最大關鍵是甲斐的追平觸擊，不得不佩服他的心理素質，在這緊要關頭且已觸擊失敗一次後，能再穩穩地將球點向一壘，將三壘上的源田壯亮送回來，追平之後才有後續的再見安打；這又帶出了另一個問題，就是日本隊成員所承受的經驗及壓力，今天有上場的青柳、平良海馬以及栗林良吏，都有背負龐大壓力的感覺，畢竟他們都是進職棒後第一次穿上侍JAPAN的球衣，入選過好幾次的山崎康晃就顯得比較輕鬆了，而青柳及栗林在這場比賽都有失分，還好最後是贏球，但如何調適他們的心情而不要影響到之後的賽事，可能也是學長山崎及教練團在這幾天要做的事。

多明尼加第二棒羅德里蓋茲(左)在對日本之戰首局就擊出安打，上壘後開心的不得了，他在場上自帶表情包，隨時有各種變化。 美聯社

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