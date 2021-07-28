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游泳／女子200公尺自由式奪銀 香港泳池首面奧面獎牌

中央社 / 香港28日電
香港奧運代表隊選手何詩蓓今早在東京奧運女子200公尺自由式比賽上奪得銀牌，這是港隊歷來在奧運游泳賽事上首面獎牌。 美聯社
香港奧運代表隊選手何詩蓓今早在東京奧運女子200公尺自由式比賽上奪得銀牌，這是港隊歷來在奧運游泳賽事上首面獎牌。 美聯社

香港奧運代表隊選手何詩蓓今早在東京奧運女子200公尺自由式比賽上奪得銀牌，這是港隊歷來在奧運游泳賽事上首面獎牌。

這場決賽今早9時45分左右舉行，進入決賽的還有中國國家隊泳手楊浚瑄。

比賽開始，何詩蓓和楊浚瑄一直全力衝刺，排列前三位，到最後50公尺，何詩蓓繼續領先，楊浚瑄開始被其他選手追上。

在最後25公尺，澳洲選手超越何詩蓓，首先抵達終點，何詩蓓則以第二名衝刺，第三名是加拿大選手。

何詩蓓在賽後接受香港媒體訪問時說，她是短途賽選手，所以比賽一開始，她就全力衝刺；雖然未能奪取金牌，她對取得銀牌已十分高興。

對於香港來說，何詩蓓的這面銀牌十分有份量，因為它是香港隊在奧運歷史上首面游泳獎牌，也是港隊參加歷屆奧運的第四面獎牌。

連同香港隊選手張家朗前天奪得花劍個人賽金牌，港隊在本屆奧運先後獲得一金一銀兩面獎牌，是迄今香港歷來最好的奧運成績。

東奧國際戰情 2020東京奧運

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