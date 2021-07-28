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奧運鐵人三項銅牌得主前女友受訪 笑稱「後悔跟你分手！」

聯合新聞網 / 綜合報導
奧運鐵人三項銅牌得主前女友稱後悔跟他分手。圖／取自7news
奧運鐵人三項銅牌得主前女友稱後悔跟他分手。圖／取自7news

紐西蘭23歲運動員威爾德（Hayden Wilde）26日在東京奧運會男子個人鐵人三項中獲得銅牌，也是紐西蘭目前第一面獎牌。家鄉親友齊聚餐廳觀賽，接受媒體採訪時紛紛表達興奮之情。受訪者包括威爾德的前女友，她面對鏡頭開玩笑地說：「我後悔和你分手！」

威爾德前女友表示：「我為海登感到驕傲，他為了達成目標做了很多努力真的很棒。我和他一起上小學，他成長很多，我真的很驕傲。」

東京奧運會男子個人鐵人三項銅牌得主、紐西蘭23歲運動員威爾德（Hayden Wilde）。 路透社
東京奧運會男子個人鐵人三項銅牌得主、紐西蘭23歲運動員威爾德（Hayden Wilde）。 路透社

威爾德職業生涯最佳紀錄為2019年在OTU Sprint 鐵人三項大洋洲錦標賽奪冠。同年也在2019東京ITU世界鐵人三項奧運會資格賽中拿下銅牌。

威爾德在奧運賽後透露晚上會打電話給女友：「我會打給人在西班牙的女朋友。她一大早就起床看比賽。」威爾德31日將參加混合隊接力賽。

東奧國際戰情 2020東京奧運 鐵人三項

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