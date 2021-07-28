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衝浪／東奧新增項目 費瑞拉抱回巴西首金

中央社 / 聖保羅27日專電
2020東京奧運新增衝浪比賽，首面金牌由今年27歲的巴西男子選手伊塔羅．費瑞拉（Italo Ferreira）奪下，這也是巴西在本屆奧運的首面金牌。 路透社
2020東京奧運新增衝浪比賽，首面金牌由今年27歲的巴西男子選手伊塔羅．費瑞拉（Italo Ferreira）奪下，這也是巴西在本屆奧運的首面金牌。 路透社

2020東京奧運新增衝浪比賽，首面金牌由今年27歲的巴西男子選手伊塔羅．費瑞拉（Italo Ferreira）奪下，這也是巴西在本屆奧運的首面金牌。

費瑞拉從首輪比賽就信心十足，他沒有向任何人隱瞞自己的目標，並在幾次採訪中重申：「我來是為了贏。」而他也真的贏了。

費瑞拉在東奧的表現無可挑剔，每輪比賽都獲勝，27日決賽對上日本選手五十嵐（Kanoa Igarashi），更是展現超高技巧，就算一開始發生衝浪板折斷意外，但費瑞拉快速更換配備，重返賽場。

費瑞拉在獲得勝利後告訴巴西媒體，他苦練數月到日本只有一個心願，那就是拿下金牌。他說：「我希望我的外婆還活著，能夠看到她的外孫為國爭光。每天凌晨3點，我都會祈禱上帝讓我實現夢想，而這個夢想真的成真了！感謝上帝讓我有機會做自己喜歡的事，藉由衝浪幫助家人和其他人。」

費瑞拉出生於巴西東北部北大河州的福爾摩沙灣（Baía Formosa），8歲就愛上衝浪，但10歲才得到第一塊衝浪板。在此之前，費瑞拉只能向表兄弟借衝浪板衝浪，或是拿父親賣魚用的保麗龍盒蓋子充當衝浪板。

在家裡後院的模擬練習為10歲的費瑞拉贏得當地衝浪錦標賽的首場勝利，兩屆少年世界冠軍，2014年巴西冠軍，同年獲資格加入世界衝浪聯盟（WSL），在2015年第一個賽季，費瑞拉即獲得世界第7的佳績，並贏得年度新秀獎。

2019年，費瑞拉參加在日本舉行的ISA世界衝浪大賽（奧運最後資格賽），因護照在美國被盜出現簽證問題，首輪比賽當天才抵達日本，連衝浪板都來不及拿，就從機場直接前往賽場，穿著牛仔短褲，向另一名巴西選手飛利浦．托雷多（Filipe Toledo）借衝浪板，在比賽還剩8分鐘時下海，結果仍取得勝利。

2019年，費瑞拉在夏威夷戰勝世界衝浪聯盟兩屆冠軍、巴西衝浪好手加布里埃爾．麥迪納（GabrielMedina）後，成為世界衝浪聯盟的世界冠軍，同時也是第三位贏得世界冠軍的巴西人。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行，世界巡迴賽於2020年暫停，所以費瑞拉是目前的世界衝浪冠軍。2021年，費瑞拉在世界排名第二，僅次於麥迪納。

頭銜、獎項和職業認可並沒有使費瑞拉離開福爾摩沙灣，至今他仍生活在這個只有9000多名居民的沿海小鎮，每個賽季結束後，他總會回去那裡，因為「那裡是一個特別的地方，是一切夢想開始的地方。」

2021年初，費瑞拉宣布成立一所社教機構，在偶像的啟發下，教導福爾摩沙灣的孩子如何實現目標，如何通過衝浪運動獲得改善生活的機會。

費瑞拉的金牌是巴西在本屆奧運獲得的第5面獎牌，其他獎牌包括男子滑板選手霍夫勒（Kelvin Hoefler）和女子滑板選手拉薏莎．李爾（Rayssa Leal）拿下兩面銀牌，以及男子柔道選手卡爾寧（Daniel Cargnin）和男子游泳選手謝佛（Fernando Scheffer）奪得兩面銅牌。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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