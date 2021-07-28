舉重／美天后拜爾絲憂心理健康退賽 稱體操不是一切
美國體操天后拜爾絲表示，她是因為擔憂「心理健康」才退出今天的東奧女子體操團體賽決賽。她指出，體操不是一切，心理健康比運動更重要，「我們也必須關注自己」。
24歲的拜爾絲（Simone Biles）在俄羅斯隊擊敗美國隊，奪得金牌後表示：「我必須做對我而言對的事，把注意力集中在我的心理健康，而不是危及我的健康和幸福。」
拜爾絲在開場的跳馬項目表現乏善可陳，隨後她短暫離開競賽場地，不過美國隊立即換人，她回到場地後未再上場。
拜爾絲說，她在跳馬項目後感到「失落」，有必要「就此打住」，並強調這是她自己的決定，而非教練的決定。
拜爾絲曾透露，她是遭美國體操代表隊前隊醫納沙（Larry Nassar）性侵的數百名選手之一，並公開談論她與憂鬱症搏鬥的經過。
拜爾絲在東奧登場前曾表示，她經歷了一些事情，必須靠治療和藥物應付。但是來到東奧後，壓力卻開始增加，最難堪的是她感覺不再為自己做體操，而是為世界其他人而做。
「你希望為自己而做，卻非常擔心別人會怎麼說，想想看，那網際網路。」
拜爾絲為2016年里約奧運4面金牌得主，她在美國隊獲得銀牌後隨隊友上台領獎。
她冷靜下來，充滿哲思的泰然自若，甚至和隊友開著玩笑，一度並強忍住淚水。
她表示：「我不再像過去那麼有自信，我不知道是不是因為年齡的緣故。在做體操時，我有點更緊張。」
「我也感覺不再那麼樂在其中，我知道這次奧運，希望是為自己比賽。我進到場上，感覺仍在為別人比賽，為了取悅他人，我有點不再純粹做自己喜愛的事，這讓我感到痛苦。」拜爾絲說著說著就哭了。
拜爾絲26日曾在社群媒體Instagram上表示：「我有時真的覺得整個世界的重量都壓在我的肩膀上。我知道自己把它拋諸腦後，表現的好像不受壓力影響，但有時還真困難。哈哈哈！奧運不是開玩笑的！」
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言