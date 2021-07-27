游泳／美國新科奧運蛙后自爆 近期才開始在標準泳池訓練

美國17歲少女賈柯比今天在東奧女子100公尺蛙式決賽爆冷奪金。賈柯比透露，自己平常只能在小池內游泳，直到本屆奧運開賽前不久，才首度在奧運標準池內進行訓練。

賈柯比（Lydia Jacoby）的隊友兼對手金恩（Lilly King）是2016年奧運金牌得主、2屆世界冠軍，也是世界紀錄保持者。賈柯比本次爆冷門擊敗隊友奪金顯得難能可貴，因為她來自阿拉斯加州，該州只有1座奧運標準泳池，且距離她居住的小鎮西華德（Seward）約有2個小時車程。

賈柯比大部分的訓練都是在相當半個標準池大小的短池內完成，這樣的泳池遠遠不如美國代表隊練習使用的先進設施。

賈柯比說，「我是在25碼（22.86公尺）池內訓練，這種大小的泳池在美國相當典型，但我認為大多數與我游泳等級相同的選手，都可以使用50公尺長的（標準）泳池進行練習」。

賈柯比透露，過去她確實沒有機會在標準池內訓練，「但我真的不知道這會造成什麼差別，所以我也不會把這件事視為挫折」。她還稱，自己直到約3週前，才首度開始在奧運標準池內持續訓練。

儘管訓練環境不如其他選手，賈柯比還是成功將個人最佳成績從2020年初的1分8秒12，大幅縮短到奧運決賽中的1分4秒95。

賈柯比的父母都在船上工作。她表示，他們自她6歲開始帶她去上游泳課，目的只是為了確保女兒在水中活動時不會發生危險。

賈柯比說，「從那時開始，我就不斷往前邁進，這是一段很棒的經歷，我開始看到許多成功機會，社區也很支持我」。

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