網球／東奧女單爆冷出局 大坂直美坦言壓力有點太大
曾經在23日東京奧運開幕式上點燃聖火的日本網球名將大坂直美，今天在東京奧運女單第3輪賽事爆冷出局，她坦言輸球的感覺很糟糕，想把金牌留在地主國的壓力「有點太大」。
澳洲的世界球后巴蒂（Ashleigh Barty）和白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）相繼出局後，大坂直美今天表現失常，失誤連連，比賽68分鐘吞敗。
手握4座大滿貫金盃的大坂直美說：「我有多失望？每次輸球我都會很失望，但這次我的感覺更糟糕。」
被問到出了什麼問題時，她回答說：「一切都搞砸了，如果你有看比賽，那可能就有看到。我感覺原本十拿九穩的事情，現在卻變得沒有把握了。」
大坂直美5月時曾表示，因心理健康問題，拒絕出席法國網球公開賽記者會，因此遭罰款後宣布退賽，之後也選擇不參加溫布頓網球賽，並透露她為憂鬱症所苦，但會回到日本出戰東京奧運。
外界對她抱持的極高期望，讓這名全球收入最高的女運動員不堪負荷。
她說：「我當然有感受到非常大的壓力，我想可能是因為我從未打過奧運，因為是首度參加奧運，所以壓力有點太大。」
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