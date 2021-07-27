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舉重／大陸金牌選手傳藥檢有問題 我國方菀靈有機會遞補銅牌

網球／東奧女單爆冷出局 大坂直美坦言壓力有點太大

中央社 / 東京27日綜合外電報導
大坂直美。 美聯社
大坂直美。 美聯社

曾經在23日東京奧運開幕式上點燃聖火的日本網球名將大坂直美，今天在東京奧運女單第3輪賽事爆冷出局，她坦言輸球的感覺很糟糕，想把金牌留在地主國的壓力「有點太大」。

澳洲的世界球后巴蒂（Ashleigh Barty）和白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）相繼出局後，大坂直美今天表現失常，失誤連連，比賽68分鐘吞敗。

手握4座大滿貫金盃的大坂直美說：「我有多失望？每次輸球我都會很失望，但這次我的感覺更糟糕。」

被問到出了什麼問題時，她回答說：「一切都搞砸了，如果你有看比賽，那可能就有看到。我感覺原本十拿九穩的事情，現在卻變得沒有把握了。」

大坂直美5月時曾表示，因心理健康問題，拒絕出席法國網球公開賽記者會，因此遭罰款後宣布退賽，之後也選擇不參加溫布頓網球賽，並透露她為憂鬱症所苦，但會回到日本出戰東京奧運。

外界對她抱持的極高期望，讓這名全球收入最高的女運動員不堪負荷。

她說：「我當然有感受到非常大的壓力，我想可能是因為我從未打過奧運，因為是首度參加奧運，所以壓力有點太大。」

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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