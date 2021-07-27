壘球／13年後重返奧運 日本力克勁敵美國奪金

壘球項目在2008年北京奧運後重返奧運殿堂，今天晚間由日本對決宿敵美國隊，最終2比0拿下時隔13年的奧運金牌。

棒壘球在2008年北京奧運後，從正式比賽項目被剔除，直到國際奧會於2016年投票通過，將在2020年東京奧運新增棒壘球、衝浪、空手道、滑板及運動攀登等5項運動，壘球才重新回歸奧運，但並沒有成為保留項目，下屆奧運將不會有壘球。

身為2008年末代壘球奧運金牌得主的日本隊，今晚對決強勁對手美國隊，完成了間隔13年的2連霸。美國抱走銀牌，加拿大隊先前在銅牌戰3比2獲勝，墨西哥則是第4名。

日本女壘國寶級人物、39歲的上野由岐子今天擔任先發投手，挑戰個人第2面奧運金牌。

上野主投6局，僅被擊出2支安打，拿下冠軍戰勝投。雖然現場並無觀眾，但她下場時獲得到場觀賽的加拿大與義大利隊起立致敬。

她在確定勝利後與教練宇津木麗華相擁而泣，這一幕令許多日本網友感動不已，表示「看到上野的表情，我哭了」。

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