東奧28日國際選手看點預報 棒球小組賽將登場

東京奧運明天舉行第5天賽程，將產生23面金牌，包括三對三籃球將產生金銀銅牌。棒球小組賽也將登場，由A組的日本率先對上多明尼加。

根據東奧官網，28日將有11項產生獎牌的運動項目，包括三對三籃球、體操、公路車、跳水、馬術、擊劍、柔道、划船、七人制橄欖球、游泳、舉重。

其中游泳方面，24歲美國籍全球最佳女子泳將雷德基（Katie Ledecky）將在200公尺自由式和她最擅長的1500公尺自由式決賽中爭冠，這次東奧她已拿下400公尺自由式銀牌。

匈牙利泳將米拉克（Kristof Milak）2019年曾打破「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps）世界紀錄，28日將在200公尺蝶式搶金；同胞霍斯祖（Katinka Hosszu）也將在女子組200公尺混合式項目力拚衛冕。

曾拿下環法自行車賽（Tour de France）冠軍的英國自由車好手湯瑪斯（Geraint Thomas）和同胞哈特（Tao Geoghegan Hart）日前在公路賽慘跌，但兩人28日仍有機會在男子個人計時賽鍍金。美國女將戴格特（Chloé Dygert）歷經翻車意外後復出，將鎖定女子組金牌。

競技體操方面，俄羅斯籍世錦賽冠軍納戈尼（Nikita Nagornyy）盼能繼2000年同胞尼莫夫（AlexeiNemov）之後，再為俄羅斯搶下全能項目金牌。

另外，男籃A組預賽美國將出戰伊朗，棒球A組小組賽日本將對上多明尼加，也是重要看點。

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