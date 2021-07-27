體操／美國天后拜爾絲因醫療問題 退出奧運團體決賽
美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）今天在跳馬後「因為醫療問題」，退出東奧女子體操團體賽決賽，使她尋求成為最偉大奧運女子運動員的努力出現異常轉折。
拜爾絲為2016年里約奧運4面金牌得主，但她今天在東奧女子體操團體賽開場跳馬項目時表現乏善可陳，隨後她短暫離開競賽場地，之後才回到場上加入她的隊友。
美國體操聯盟（USA Gymnastics）告訴法新社，拜爾絲退出東奧女子體操團體賽決賽是「因為醫療問題」，她將每天接受評估，以斷定她是否可以繼續參加東奧比賽。
國際體操總會（International GymnasticsFederation）證實，她不會參與剩下的女子體操團體賽項目，但若備受看好的美國隊最後奪牌，她仍可領取獎牌。
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