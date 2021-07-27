柔道／力克蒙古選手 永瀬貴規替日本柔道摘下第5金

日本柔道名將永瀬貴規今天在東奧男子81公斤級比賽經過激戰，力克蒙古好手莫拉，同時也替地主國拿下本屆奧運第5枚柔道金牌。

里約奧運銅牌得主永瀬貴規正式鍍金後，日本也向2004年雅典奧運包辦8枚柔道金牌的輝煌紀錄再度邁進一步。

在這場緊張刺激的決賽中，27歲的永瀬貴規進入黃金得分（驟死賽）後拿下半勝，莫拉（Saeid Mollaei）則獲頒銀牌。

獲得銅牌的是來自奧地利的博爾恰什維利（ShamilBorchashvili），以及比利時選手卡斯（MatthiasCasse）。這是他們的第一枚奧運獎牌。

另一方面，在女子63公斤級決賽，法國傳奇名將阿格班尼奧（Clarisse Agbegnenou）今天完成甜蜜復仇，擊敗2016年里約奧運冠軍、斯洛維尼亞好手托斯滕扎克（Tina Trstenjak），將兩人的獎牌顏色對調。

銅牌得主則是26歲義大利選手森特拉齊奧（MariaCentracchio），與2020年泛美運動會（2020 PanAmerican Games）冠軍加拿大選手博歇曼-皮納爾（Catherine Beauchemin-Pinard）。兩人都是首度在奧運奪牌。

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