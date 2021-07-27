射箭／助韓國奪兩金 天才射手金濟德個人賽爆冷淘汰
韓國年輕射手金濟德助韓國接連奪下射箭混合團體賽，與男子團體賽2面金牌，今天卻在個人賽挑戰16強時爆冷淘汰，以3比7敗給德國的恩魯（Florian Unruh），止步32強。
金濟德在韓國綜藝節目現身後，被冠以「射箭神童」封號，年僅17歲就創下韓國最年輕金牌得主紀錄，取得奧運門票。
儘管輸掉比賽，但金濟德表示，感覺肩上的重擔都被卸下。
眼眶泛淚的金濟德以嘶啞的聲音說： 「我感到有一點負擔感，很緊張，加上風的因素。但我心裡想的是，現在都結束了，我感到無比解脫。」
金濟德每次在團體戰之前，都會向隊友大喊 「加油」以鼓舞士氣，但今天一個人出戰。他說：「這是孤獨的戰鬥，沒有喊加油，更緊張一些。」
日本本州東岸外海的颱風帶來強風與降雨，導致今天的射箭個人賽事延後2個半小時。
雖然東京的夢之島公園射箭場仍有風勢，但已經是第4次參加奧運的加拿大選手杜耶納斯（CrispinDuenas）說，除非打雷，否則比賽不會取消。
他告訴路透社：「我們會繼續射箭，除非打雷閃電。因為我們在開闊場地上，拿著一大塊金屬製的設備，如果有閃電很可能被擊中。只有颳風下雨，通常不會停止比賽。」
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