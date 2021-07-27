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桌球／日本張本智和爆冷出局 無緣與林昀儒上演台日天才對決

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桌球／日本怪物張本智和爆冷出局 無緣與林昀儒上演台日天才對決

聯合新聞網 / 整理
日本張本智和出局。 路透
日本張本智和出局。 路透

世界排名第四的日本天才桌球少年張本智和，於今天男單桌球16強賽，苦戰之下，以3：4敗給斯洛維尼亞22歲選手約基奇（Darko Jorgic），無緣與台灣選手林昀儒在8強賽上演天才對決。

張本智和前一輪在手受傷的情況下4-1戰勝了中國香港選手林兆恒。但今天力戰最後落敗。張本智和賽後說，這是第一次代表日本參賽，希望能在團體賽有出色的表現，彌補單打的表現。

張本智和今年18歲。2歲開始打乒乓球的張本智和從小學一年級開始就不斷刷新日本的紀錄，16歲獲得世青賽冠軍，17歲參加世桌賽就打進8強。2018年奪得總決賽冠軍，成為歷史上最年輕的男單冠軍。2019年獲得世界盃亞軍。張本智和目前世界排名第四，是日本男單的一哥。

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