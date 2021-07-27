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網球／混雙名單出爐 球王約克維奇有望對戰球后巴蒂
網球男子世界排名第一的約克維奇（Novak Djokovic）與女子世界排名第一的芭蒂（Ashleigh Barty）相繼進入今天公布的東京奧運混雙16強名單，球王對決球后的戲碼有望上演。
約克維奇正持續朝「年度金滿貫」（Golden Slam，4大滿貫加上奧運金牌） 之路邁進，他在男單順利晉級第3輪，之後將與同樣來自塞爾維亞的女將斯托亞諾維奇（Nina Stojanovic）搭檔出賽混雙。
兩人第一輪將對戰巴西的米羅（Marcelo Melo）和史特法諾（Luisa Stefano）。
東奧女單首輪意外吞敗的芭蒂，將與澳洲選手皮爾斯（John Peers）搭檔，首先將出戰阿根廷的波多偌斯卡（Nadia Podoroska）和澤巴洛斯（HoracioZeballos）。
巴蒂也出賽女雙，她和搭檔桑德斯（StormSanders）以第6種子之姿，順利挺進女雙8強。
希臘西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）和莎卡瑞（Maria Sakkari）為混雙第2種子，將出戰代表波蘭的斯威雅蒂（Iga Swiatek）與庫柏特（Lukasz Kubot）。
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