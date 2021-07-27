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輕艇／裁判公開跨性別身分 意外成東京奧運焦點

中央社 / 東京27日綜合外電報導
丹尼爾斯。 路透
丹尼爾斯。 路透

東京奧運輕艇激流項目，已變為女性的丹尼爾斯（Kimberly Daniels）將擔任裁判。而她的女兒海利（Haley Daniels）也將代表加拿大參加為促進性別平等而增設的輕艇女子組賽事。

但如今丹尼爾斯擔心，自己會因為公開跨性別奧運裁判的身分而太過搶鏡。

丹尼爾斯在奧運比賽場地上說：「我認為我今天在這裡算是先鋒。我真心希望公開後保持低調。我的目標一直是被當作女性看待，現在我得視自己為跨性別女性，這也是我的一大步。」

丹尼爾斯也曾在2016里約奧運擔任輕艇激流項目裁判，她原本打算在東京奧運後變性，但全球爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，讓原訂2020年進行的東奧延遲1年，才讓她這次是以女性的身分來到東京。

國際奧林匹克委員會（IOC）並未對跨性別裁判或變為男性的運動員多做限制。一項2015年做出的決議也允許變成女性的運動員參加女子組賽事，先決條件是她們最少1年內測出的睪酮，水平都要低於10 nmol/L。

在這次東京奧運，紐西蘭舉重選手哈伯德（LaurelHubbard）將成為史上第1位變成女性並上場比賽的選手。目前43歲的哈伯德2013年開始變性，她將於8月2日參加女子舉重87公斤以上級的賽事。

批評這類新規定的人認為，這些變性為女性的運動員，在以男性身分經歷青春期後，將比以女性身分歷經青春期的人更具有力量上的優勢。而支持這項改變的人則認為，其他諸如身高等可被接受的生理差異，意味著運動從來不是一個公平的環境。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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