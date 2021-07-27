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舉重／為菲國逐金牌夢 首金女將狄亞士曾來台受訓

中央社 / 馬尼拉27日專電
狄亞士。 路透
狄亞士。 路透

曾於里約奧運奪銀的菲律賓舉重女將狄亞士昨天為菲國舉出首面奧運金牌。狄亞士藉由舉重助全家脫貧，也曾赴台灣參與舉重營訓練，她設立舉重健身房，鼓勵年輕世代努力追夢。

狄亞士（Hidilyn Diaz）昨天以總和224公斤，在東京奧運女子55公斤級舉重項目奪冠，刷新奧運紀錄。她曾於2016年奧運摘銀，抱回20年來菲國首面奧運獎牌；狄亞士今年4度出征，終於為菲國終結奧運金牌荒。

狄亞士來自菲律賓南部民答那峨島三寶顏市（Zamboanga）附近的貧困村落，父親原本是三輪車司機，後來改以耕種和捕魚支撐家計。她成為舉重選手後藉此賺取獎學金，並於2013年加入菲律賓空軍。

狄亞士拿下奧運金牌的消息昨天傳回菲國，網友一片歡騰，風頭立刻蓋過當天發表任內最後一次國情咨文的總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。今天更有至少4名參議員提出議案，表彰狄亞士為菲律賓帶來的榮耀。

菲國參議院議長索托（Vicente Sotto III）在議案中說，為了在東奧奪牌，去年2月至今，狄亞士一直待在馬來西亞訓練無法返國。由於訓練場地受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響關閉，狄亞士一度只能在露天車庫受訓，甚至用竹棍和大水瓶充當簡易的舉重器材。

索托說，狄亞士為菲國帶來的歷史性勝利「將大大鼓舞和引導菲律賓人，尤其是年輕世代，（讓他們知道）沒有夢想是無法實現的，沒有目標是遙不可及的，只要全力投入，透過努力、堅持和犧牲來實現夢想與目標」。

除了到馬來西亞訓練，馬尼拉標準報（ManilaStandard）報導，狄亞士2019年曾到台灣參加兩個半月的訓練營。

狄亞士當時說，在台灣的時光讓她更專注、積極地努力追求獲得東京奧運參賽資格。她的抓舉和挺舉成績也有進步，接近她設定的抓舉98公斤、挺舉120公斤的目標。

狄亞士在今年東奧的抓舉和挺舉成績分別為97公斤和127公斤。

這場賽事中，原本備受看好的中國選手廖秋雲未能追平自己創下的世界紀錄，以1公斤之差鍍銀。由於馬尼拉與北京的南海主權紛爭持續延燒，也有參議員為狄亞士「打敗中國」的表現叫好。

菲國參議院臨時議長芮克圖（Ralph Recto）接受ABS-CBN新聞台訪問表示，狄亞士為體育奉獻的精神和她的堅持不懈確實鼓舞了所有菲律賓人，「同樣重要的是，不用開戰她就能打敗中國」。

狄亞士東奧奪金後成為菲國英雄人物和勵志楷模，但其實在2019年，狄亞士曾被杜特蒂政府列入支持反對陣營，密謀「罷黜杜特蒂」的民主派人士名單，一度憂心自身和家人安全可能受威脅。

她當時發表聲明說：「剛聽到我的名字在那裡時，我只是大笑。我覺得這是個笑話。但深思後，我感到恐懼，因為我更憂心我和家人的安全。」

這起事件後來並未影響狄亞士備戰東奧計畫，她也持續透過自己的影響力，希望鼓勵更多菲律賓年輕人藉由舉重實現人生夢想。

狄亞士參與合著的童書「金與銀」（Ginto'tPilak）去年出版。狄亞士在臉書寫道：「我想為他們（年輕世代）建造一座舉重健身房，我建了，但我想要的是給他們啟發，持續他們的舉重夢想。我從無名小卒最終成為（里約奧運）銀牌得主。我們永遠不知道，其中一個孩子可能成為下位金牌得主。」

她表示：「這本書是我的人生故事，激勵年輕一代要夢想遠大，告訴他們要實現夢想，但他們必須努力工作，因為人生沒有捷徑。」

東奧國際戰情 2020東京奧運

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