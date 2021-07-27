衝浪／東奧新增衝浪賽首金出爐 巴西男子選手奪冠

東京奧運棒球項目將在28日的日本時間中午12點(台灣時間11點)正式展開，日本國家代表隊「侍JAPAN」上週末在宮城球場分別與樂天及巨人進行了兩場練習賽，第一場對樂天的比賽，侍JAPAN派出山本由伸先

2021-07-27 07:00