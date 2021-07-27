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衝浪／東奧新增衝浪賽首金出爐 巴西男子選手奪冠

中央社 / 東京27日綜合外電報導
巴西選手贏得冠軍。 美聯社
巴西選手贏得冠軍。 美聯社

東京奧運本屆新增衝浪比賽，首面金牌由今年27歲的巴西男子選手費瑞拉（Italo Ferreira）奪下。

地主國日本選手五十嵐Kanoa獲銀牌。

美國女子衝浪好手摩爾（Carissa Moore）今天在女子衝浪項目決賽，擊敗南非對手比騰道格（Bianca Buitendag），順利摘下金牌。

地主國日本女子選手都筑有夢路（Amuro Tsuzuki）則拿下銅牌。

東京奧運本屆新增衝浪比賽，首面金牌由今年27歲的巴西男子選手費瑞拉（Italo Ferreira）奪下。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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