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鐵人三項／百慕達女鐵人達菲4征奧運終奪金 所有眼淚都值得

中央社 / 東京27日綜合外電報導
百慕達運動員達菲（Flora Duffy）曾因對體壇貢獻而獲頒大英帝國官佐勳章（OBE），如今在東京抱回百慕達史上奧運首金。 新華社
百慕達運動員達菲（Flora Duffy）曾因對體壇貢獻而獲頒大英帝國官佐勳章（OBE），如今在東京抱回百慕達史上奧運首金。 新華社

百慕達運動員達菲（Flora Duffy）曾因對體壇貢獻而獲頒大英帝國官佐勳章（OBE），如今在東京抱回百慕達史上奧運首金。她歷經傷病，但一切艱辛在衝破終點線時，全都值得了。

百慕達（Bermuda）位於北大西洋，是英國的海外領地。達菲今天在東京奧運鐵人三項女子組賽事以1小時55分36秒成績摘金，是這個群島歷來首面奧運金牌，此前僅有拳擊手希爾（Clarence Hill）在1976年蒙特婁奧運拿下銅牌。

路透社報導，希爾奪牌後的人生不盡如意，他碰過毒品，也曾因持械搶劫等罪入獄服刑。

達菲的成就讓僅有6萬4000人口的百慕達成了夏季奧運會史上最小的摘金民族。達菲說，她希望這場勝利能啟發下一代。

她表示，百慕達是個小地方，但非常重視體育發展，「我很感激能達到個人成就，但非我一人之力所能完成，那是個很棒的時刻，（賽程最後一公里）是我一生中最長的一公里，這將激勵百慕達年輕人，讓他們看到，一個小島真的可以在世界舞台上競爭」。

她說：「我小時候，每年會去美國比賽一次，成為專業運動員的夢想就在那時成形。」

達菲參加過2008年北京奧運和2012年倫敦奧運，但直到2016年里約奧運才真的抱有奪牌希望，卻只得到第8名。

法新社提到，達菲先前久傷不癒，2013年還曾被診斷出患有貧血，這面金牌可謂來之不易。她2008年在北京奧運並未完賽，之後暫別體壇，在一間商店工作，接著攻讀學位，後來才重返賽場。

2016年，達菲接連在3項世界錦標賽摘金，2018年也在大英國協運動會（Commonwealth Games）奪冠，凸顯她在鐵人三項的優異表現，但奧運才是她的目標。現年33歲的她很明白，東京奧運可能是最後一次機會。

她受訪時說：「我從小就夢想成為奧運冠軍，所以繼2016年的壓力與期望之後，今天衝過終點線，或許是種解脫。」

原應於去年舉行的東京奧運因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）延至今年。達菲說：「2019年測試賽是我嚴重腳傷一年多後復出的第一場比賽，也是邁向東奧的第一步，所以延一年是有幫助，雖然這一年也不算很順利。」

「在最後的賽道上，我重新回想了一下為了出賽而付出的一切。感覺真不可思議，所有傷病、艱辛和眼淚，全都值得了。」

東奧焦點選手 2020東京奧運

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