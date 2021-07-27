游泳／擊敗中國夢幻隊 英國跳水王子以身為同志為榮
英國「跳水王子」戴利（Thomas Daley）昨（26日）與搭擋李伊（Matty Lee）在男子雙人10公尺高台跳水項目擊敗中國曹緣與陳艾森拿下金牌，他賽後對外宣誓自己以身為同志為榮。
戴利與李伊以471.81分奪下金牌，擊敗中國的470.58，27歲的他在9年前的倫敦奧運拿下銅牌後宣告出櫃，他坦言因性向與同儕互動常感到孤單，但奪金後他充滿自信，認為自己能做到任何事。
戴利表示：「我希望所有的年輕同志，不論你們感到多孤單，要記得你不是一個人，而且你可以做到任何事，世界有許多跟你一樣的家人們會支持你。」、「我是個同志，同時也是奧運金牌得主。」順帶一提，本屆奧運有超過50位運動員宣告出櫃，是歷年來最多。
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