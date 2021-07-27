桌球／日本混雙情同兄妹 昔日背著玩如今東奧共摘金
日本桌球混雙搭檔水谷隼與伊藤美誠昨晚在東奧聯手擊敗中國奪金，這對搭檔年齡差12歲，但從小一起長大情同兄妹，水谷過去還曾背著伊藤玩。他笑說，他看來伊藤始終只有5、6歲。
東京奧運桌球混雙項目昨晚進行決賽，日本隊組合水谷隼、伊藤美誠以4：3技壓中國隊的許昕、劉詩雯，奪得金牌。這是桌球從1988年首爾奧運列入比賽項目以來，日本首度擊敗中國奪金。
日本讀賣新聞、產經新聞報導，水谷隼今年32歲、伊藤美誠20歲，兩人年齡差了12歲，在桌球場上卻默契十足，原來他們兩家人熟稔，從小一起長大、一起練桌球。
水谷的父母在1994年設立「豐田町桌球運動少年團」，教導兒童打桌球，水谷從5歲起在團裡學桌球，幾年後4歲的伊藤也加入。
當時水谷已是開始展露頭角的新銳年輕選手，他回到老家時也會去拜訪伊藤家，把像妹妹一般的伊藤背在背上逗她玩。
水谷至今還會開玩笑說：「在我心中，她（伊藤美誠）一直只有5、6歲。」
兩人後來一起前往濱松市的「山葉俱樂部」（Yamaha Club）練桌球，教練今福護說，水谷與伊藤兩人的個性不同、桌球類型不同，但是反應能力很好，彼此又互相了解，能夠配合得很好。
伊藤也很自信地說：「女子選手中，能配合（水谷隼）的只有我」。
水谷已去世的祖父過去非常疼愛年幼的伊藤，曾經說希望水谷跟伊藤可以組成混雙打桌球。
水谷的母親笑說，從沒想過兩人會組隊去打奧運，爺爺的夢想實現了。
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