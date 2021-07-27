網球／地主最大失望 奧運火炬手大坂直美第三輪出局
奧運網球女單爆出最大冷門，被看好奪冠的地主日本名將第二種子大坂直美，在中央球場的第二場比賽中僅堅持了68分鐘，就以1：6、4：6不敵捷克選手萬卓索娃（Marketa Vondrousova），成了地主最大失望。比賽中，萬卓索娃共拿到了11個破發點，成功破發5局，大阪直美只抓住了5個破發點中的1個。
這是24歲的大阪直美首次奧運之旅，她是網球史上首位登頂單打世界第一的亞洲選手，她已經手握4個女單大滿貫冠軍（2個美網和2個澳網）。2個月前，她以精神負擔為由，拒絕參加記者會並在法網第二輪比賽前宣布退賽。此後，她再未走上賽場，直到東京奧運會開始，盡管擔任點火火炬手被網友狂轟，但她無疑是東道主重要的奪金點之一。
大阪直美首輪以6：1、6：4戰勝中國選手鄭賽賽，次輪，她又以6：3、6：2橫掃瑞士選手，但沒想到止步第三輪。
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