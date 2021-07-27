快訊

東奧網球／地主最大失望 奧運火炬手大坂直美爆冷出局

鄭州水災代表「海綿城市破功」？專家：這是假議題

游泳／200公尺自由式 英國狄恩與史考特金包銀

中央社 / 東京26日綜合外電報導
狄恩（Tom Dean）、史考特（Duncan Scott）今天在東京奧運男子200公尺自由式奪下金牌、銀牌，讓英國在這項賽事拿下「金包銀」的佳績。 路透社
狄恩（Tom Dean）、史考特（Duncan Scott）今天在東京奧運男子200公尺自由式奪下金牌、銀牌，讓英國在這項賽事拿下「金包銀」的佳績。 路透社

狄恩（Tom Dean）、史考特（Duncan Scott）今天在東京奧運男子200公尺自由式奪下金牌、銀牌，讓英國在這項賽事拿下「金包銀」的佳績。

狄恩在最後50公尺殺出，以刷新全國紀錄的1分44秒22奪下金牌，史考特以1分44秒26拿下銀牌，巴西選手謝佛（Fernando Scheffer）以1分44秒66獲得銅牌。

欣喜若狂的狄恩說：「我知道這會是一場龍爭虎鬥，我並不知道其他人會有什麼表現。」

「我只想對母親、家人、女友，還有每個人道謝。我實在不知道該說什麼，這真的太不可思議了。」

韓國選手黃新宇（Hwang Sun-woo，音譯）在比賽最初取得領先，游完100公尺的成績還創下世界紀錄，但隨著狄恩、史考特在最後50公尺展開攻勢，他的速度也慢了下來。

史考特說：「狄恩理應奪得所有讚譽，他表現太優秀了。場外我們是好友，能和他同場較勁實在太棒了，我很高興，也為他喝采。」

東奧國際戰情 2020東京奧運

延伸閱讀

東奧三鐵奪金卻底褲外露 外媒：開除服裝設計師

東奧桌球混雙頒獎畫面氣氛詭異 網友成語接力「聯日抗中」

吳德榮估颱風尼伯特經日本本州北部 對東奧無影響

舉重／女神郭婞淳27日亮相 瞄準本屆東奧首金

相關新聞

網球／地主最大失望 奧運火炬手大坂直美第三輪出局

奧運網球女單爆出最大冷門，被看好奪冠的地主日本名將第二種子大坂直美，在中央球場的第二場比賽中僅堅持了68分鐘，就以1：6、4：6不敵捷克選手萬卓索娃（Marketa Vondrousova），成了地主

棒球／投打都有人近況不佳 天變又來扯日本隊後腿

東京奧運棒球項目將在28日的日本時間中午12點(台灣時間11點)正式展開，日本國家代表隊「侍JAPAN」上週末在宮城球場分別與樂天及巨人進行了兩場練習賽，第一場對樂天的比賽，侍JAPAN派出山本由伸先

籃球／加索征戰奧運永不言退 布萊恩昔日鞭策成動力

提及洛杉磯湖人隊這支豪門，資深球迷能列出一串傳奇中前鋒的名字，包括：張伯倫（Wilt Chamberlain）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、沃錫（James Worthy）、歐尼爾

中國單日金牌數掛蛋 大陸網友：運動史最黑暗一日

東京奧運前3天賽程結束，原本以6金1銀4銅高居世界榜首的中國在昨日（27日）金牌數掛蛋，不但引以為傲的游泳、跳水、體操、舉重接連失守，獎牌數更是一夕間被美、日兩大國超越，讓中國網友直批：「運動史最黑暗

桌球／水谷隼戴怪怪墨鏡原因有洋蔥 守護伊藤兒時照片曝光

日本隊年齡差距12歲的水谷隼、伊藤美誠26日在東京奧運桌球混雙賽金牌戰，以4：3氣走中國隊的許昕、劉詩雯，拿下日本史上首面奧運桌球金牌。知名球評石明謹當天Po出「水美組合」的兒時照片，也揭露水谷隼上場時戴著「奇怪的墨鏡」的原因，其實都是為了伊藤美誠。

籃球／替美國男籃表現緩頰 尤英坦承夢幻隊盛名給壓力

美國男籃東奧首戰就踢到鐵板，再度敗給讓自己止步2019年FIBA世界盃8強的法國，國際籃壇霸主地位又受到動搖，不過身為過去1992年奧運橫掃世界奪金，奠定美國男籃神話地位的「夢幻隊」成員，退役球星尤英

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。