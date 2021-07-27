游泳／200公尺自由式 英國狄恩與史考特金包銀

狄恩（Tom Dean）、史考特（Duncan Scott）今天在東京奧運男子200公尺自由式奪下金牌、銀牌，讓英國在這項賽事拿下「金包銀」的佳績。

狄恩在最後50公尺殺出，以刷新全國紀錄的1分44秒22奪下金牌，史考特以1分44秒26拿下銀牌，巴西選手謝佛（Fernando Scheffer）以1分44秒66獲得銅牌。

欣喜若狂的狄恩說：「我知道這會是一場龍爭虎鬥，我並不知道其他人會有什麼表現。」

「我只想對母親、家人、女友，還有每個人道謝。我實在不知道該說什麼，這真的太不可思議了。」

韓國選手黃新宇（Hwang Sun-woo，音譯）在比賽最初取得領先，游完100公尺的成績還創下世界紀錄，但隨著狄恩、史考特在最後50公尺展開攻勢，他的速度也慢了下來。

史考特說：「狄恩理應奪得所有讚譽，他表現太優秀了。場外我們是好友，能和他同場較勁實在太棒了，我很高興，也為他喝采。」

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