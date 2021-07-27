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擊劍／香港擊劍手張家朗奧運奪金 稱如夢般恍惚

中央社 / 東京27日綜合外電報導
張家朗。 新華社
張家朗。 新華社

香港擊劍手張家朗昨天在東京奧運男子鈍劍項目奪金，是香港25年來首面奧運金牌，也是歷來第2金。他說，香港反應很「瘋狂」，還說這面金牌意義重大，要讓世界看見香港做得到。

24歲的張家朗在決賽中，以15比11擊敗上屆奧運金牌得主、義大利選手格羅素（Daniele Garozzo）。

香港上次在奧運奪金，是李麗珊於1996年亞特蘭大奧運滑浪風帆女子組獲得。

法新社報導，張家朗取勝後看似平靜，但他說其實一點也不。他賽後表示：「老實說，我沒那麼冷靜，我不知道能做什麼。」

「這就像是一場夢，所以大家都覺得我很冷靜，但我根本不知道發生了什麼事。」

香港過去在奧運的成績，除了兩面金牌外，還有2004年雅典奧運的桌球男雙銀牌和2012年倫敦奧運的女子自由車賽銅牌。

張家朗說：「香港的反應很瘋狂。」據報他將獲得港府500萬港元（約新台幣1800萬元）的獎金。

他說：「因為香港總共只有3面獎牌，現在有4面，我們從1996年以後就沒得過金牌，所以這面金牌意義重大，要讓世界看見我們做得到。」

他還表示：「香港不只是一個城市。我們可以為勝利而戰。」

東奧焦點選手 2020東京奧運

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