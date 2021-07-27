快訊

「又跟國際要疫苗又捐國產」 國民黨爆政府要送友邦高端

58萬劑自購AZ疫苗 下午3時40分由華航運抵桃機

網路瘋傳離散敘利亞難民兄弟賽場重逢 當事人澄清

香港01 / 撰文：許懿安
弟弟阿拉・馬索（Alaa Maso）代表奧運難民隊參加游泳賽事。 美聯社
弟弟阿拉・馬索（Alaa Maso）代表奧運難民隊參加游泳賽事。 美聯社

社交網路瘋傳一張東京奧運會擁抱合照，稱因敍利亞內戰被迫分離的兄弟倆作為不同隊伍的運動員代表，在東京奧運會開幕式上重遇。該照片令人動容，引起熱議。但實際上，兄弟兩人從未分離。

法媒7月25日報導，早前社交平台上瘋傳的「因戰爭而分離卻又在東京奧運會相遇」的兄弟合照被證實是烏龍一場。

照片上相擁的兄弟倆，哥哥穆罕默德・馬索（Mohamad Maso）是代表遭戰爭蹂躪的敍利亞挑戰男子鐵人三項；而弟弟阿拉・馬索（Alaa Maso）則代表奧運難民隊參加游泳賽事。

此前因部分媒體和網路誤認為兄弟兩人是因為敍利亞內戰而離散，多年後重逢拍下相擁照片而引發熱議。

來自敍利亞阿勒坡（Aleppo）的兩人2015年離開家鄉，共同踏上前往歐洲的危險旅程，如今正一起住在德國。

哥哥穆罕默德・馬索（Mohamad Maso）代表敍利亞挑戰男子鐵人三項。 路透社
哥哥穆罕默德・馬索（Mohamad Maso）代表敍利亞挑戰男子鐵人三項。 路透社

敍利亞體育協會公關主管辛迪（Safwan al-Hindi）說，兄弟相擁是他們兩人間自然而然的舉動，但部分媒體和社群網站正把故事帶往另一個方向。

辛迪還指出，21歲的弟弟阿拉加入國際奧委會難民團是出於自己的選擇，而非遭敍利亞拒絕加入國家隊。

弟弟阿拉在奧運網站上則回應，拜運動所賜，他才能把注意力從大量的負面消極態度中抽離，並於訓練期間在個人生活方面獲得信心。他希望自己的人生能夠建立在這之上，保持正面、創意和健康，等待旭日東昇。

延伸閱讀：

永恆的亞軍鐵人莊尼布朗尼　長期被兄長光芒掩蓋的男人

美國選手100多人未接種疫苗

文章授權轉載自《香港01》

東奧國際戰情 2020東京奧運

延伸閱讀

日本桌球奪金有多強？他曝「中國隊超狂戰績」：幾乎不可能贏

滑板／秘魯選手失手下體撞欄杆 主播跟著喊：這一下會痛！

美國女泳將熱身跳TWICE拍子超準 網讚：沒音樂都知哪首

奧運最完美墊底者！馬拉松非洲選手跑到天黑 負傷完賽超熱血

相關新聞

棒球／投打都有人近況不佳 天變又來扯日本隊後腿

東京奧運棒球項目將在28日的日本時間中午12點(台灣時間11點)正式展開，日本國家代表隊「侍JAPAN」上週末在宮城球場分別與樂天及巨人進行了兩場練習賽，第一場對樂天的比賽，侍JAPAN派出山本由伸先

籃球／加索征戰奧運永不言退 布萊恩昔日鞭策成動力

提及洛杉磯湖人隊這支豪門，資深球迷能列出一串傳奇中前鋒的名字，包括：張伯倫（Wilt Chamberlain）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、沃錫（James Worthy）、歐尼爾

游泳／女子100蛙游出黑馬 17歲阿拉斯加船長之女奪金

女子100公尺蛙式今天結局爆冷，來自美國阿拉斯加的17歲少女雅各比（Lydia Jacoby），擊敗兩位奪金熱門，觸壁、...

桌球／水谷隼戴怪怪墨鏡原因有洋蔥 守護伊藤兒時照片曝光

日本隊年齡差距12歲的水谷隼、伊藤美誠26日在東京奧運桌球混雙賽金牌戰，以4：3氣走中國隊的許昕、劉詩雯，拿下日本史上首面奧運桌球金牌。知名球評石明謹當天Po出「水美組合」的兒時照片，也揭露水谷隼上場時戴著「奇怪的墨鏡」的原因，其實都是為了伊藤美誠。

鐵人三項／女鐵人達菲稱后 抱回百慕達史上奧運首金

百慕達（Bermuda）運動員達菲（Flora Duffy）今天在東京奧運寫下歷史一頁，她在鐵人三項女子組賽事摘金，是百...

網路瘋傳離散敘利亞難民兄弟賽場重逢 當事人澄清

社交網路瘋傳一張東京奧運會擁抱合照，稱因敍利亞內戰被迫分離的兄弟倆作為不同隊伍的運動員代表，在東京奧運會開幕式上重遇。該照片令人動容，引起熱議。但實際上，兄弟兩人從未分離。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。