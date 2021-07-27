網路瘋傳離散敘利亞難民兄弟賽場重逢 當事人澄清

社交網路瘋傳一張東京奧運會擁抱合照，稱因敍利亞內戰被迫分離的兄弟倆作為不同隊伍的運動員代表，在東京奧運會開幕式上重遇。該照片令人動容，引起熱議。但實際上，兄弟兩人從未分離。

法媒7月25日報導，早前社交平台上瘋傳的「因戰爭而分離卻又在東京奧運會相遇」的兄弟合照被證實是烏龍一場。

The most beautiful image from the #OpeningCeremony are the two #Syrian brothers, who were reunited @Olympics: Alaa Maso, member of the #RefugeeOlympicTeam hugs his brother, Mo Maso. Iraq, Syria, Lebanon, Palestine, the story of families torn apart is the same. #RefugeesWelcome pic.twitter.com/Ll9i05Vm18 — Louay Khraish ܠܘܐܝ (@LouayKhraish) July 23, 2021

照片上相擁的兄弟倆，哥哥穆罕默德・馬索（Mohamad Maso）是代表遭戰爭蹂躪的敍利亞挑戰男子鐵人三項；而弟弟阿拉・馬索（Alaa Maso）則代表奧運難民隊參加游泳賽事。

此前因部分媒體和網路誤認為兄弟兩人是因為敍利亞內戰而離散，多年後重逢拍下相擁照片而引發熱議。

來自敍利亞阿勒坡（Aleppo）的兩人2015年離開家鄉，共同踏上前往歐洲的危險旅程，如今正一起住在德國。

哥哥穆罕默德・馬索（Mohamad Maso）代表敍利亞挑戰男子鐵人三項。 路透社

敍利亞體育協會公關主管辛迪（Safwan al-Hindi）說，兄弟相擁是他們兩人間自然而然的舉動，但部分媒體和社群網站正把故事帶往另一個方向。

辛迪還指出，21歲的弟弟阿拉加入國際奧委會難民團是出於自己的選擇，而非遭敍利亞拒絕加入國家隊。

弟弟阿拉在奧運網站上則回應，拜運動所賜，他才能把注意力從大量的負面消極態度中抽離，並於訓練期間在個人生活方面獲得信心。他希望自己的人生能夠建立在這之上，保持正面、創意和健康，等待旭日東昇。

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文章授權轉載自《香港01》

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