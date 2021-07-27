快訊

「又跟國際要疫苗又捐國產」 國民黨爆政府要送友邦高端

58萬劑自購AZ疫苗 下午3時40分由華航運抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鐵人三項／女鐵人達菲稱后 抱回百慕達史上奧運首金

中央社 / 東京27日綜合外電報導
鐵人三項達菲女子組稱后。 新華社
鐵人三項達菲女子組稱后。 新華社

百慕達（Bermuda）運動員達菲（Flora Duffy）今天在東京奧運寫下歷史一頁，她在鐵人三項女子組賽事摘金，是百慕達史上首面奧運金牌。

33歲的達菲以1小時55分36秒成績抱走金牌，英國的泰勒-布朗（Georgia Taylor-Brown）拿下銀牌，美國的札費瑞斯（Katie Zaferes）則獲銅牌。

達菲的成就讓百慕達成為夏季奧運會歷來奪金的最小民族。這個位於北大西洋的群島人口僅約7萬。

百慕達總理柏特（David Burt）在推特上祝賀達菲說：「妳是如此努力，妳讓全百慕達感到驕傲。」

百慕達過去在奧運只得過一面獎牌，即拳擊手希爾（Clarence Hill）在1976年蒙特婁奧運拿下的銅牌。

由於東京灣一帶下了整晚大雨，比賽場地濕滑，賽事因此延後15分鐘開始，達菲在最後的長跑項目逐漸掌控戰局。

她開賽後不久就領先近1分鐘的時間，遙遙把對手甩在後面。

泰勒-布朗在比賽中的自行車比拚時，遇上輪胎爆胎的問題。

東奧國際戰情 2020東京奧運

延伸閱讀

籃球／旅日美籍球員分享觀察 八村壘國內人氣不輸大谷翔平

奈及利亞盼東奧締佳績 布朗：不是來吸收經驗

76人看走眼的冷門馬 布里吉斯在太陽打出光芒

NBA／請出80歲布朗相助 哈德威期許執教之路再突破

相關新聞

棒球／投打都有人近況不佳 天變又來扯日本隊後腿

東京奧運棒球項目將在28日的日本時間中午12點(台灣時間11點)正式展開，日本國家代表隊「侍JAPAN」上週末在宮城球場分別與樂天及巨人進行了兩場練習賽，第一場對樂天的比賽，侍JAPAN派出山本由伸先

籃球／加索征戰奧運永不言退 布萊恩昔日鞭策成動力

提及洛杉磯湖人隊這支豪門，資深球迷能列出一串傳奇中前鋒的名字，包括：張伯倫（Wilt Chamberlain）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、沃錫（James Worthy）、歐尼爾

游泳／女子100蛙游出黑馬 17歲阿拉斯加船長之女奪金

女子100公尺蛙式今天結局爆冷，來自美國阿拉斯加的17歲少女雅各比（Lydia Jacoby），擊敗兩位奪金熱門，觸壁、...

桌球／水谷隼戴怪怪墨鏡原因有洋蔥 守護伊藤兒時照片曝光

日本隊年齡差距12歲的水谷隼、伊藤美誠26日在東京奧運桌球混雙賽金牌戰，以4：3氣走中國隊的許昕、劉詩雯，拿下日本史上首面奧運桌球金牌。知名球評石明謹當天Po出「水美組合」的兒時照片，也揭露水谷隼上場時戴著「奇怪的墨鏡」的原因，其實都是為了伊藤美誠。

鐵人三項／女鐵人達菲稱后 抱回百慕達史上奧運首金

百慕達（Bermuda）運動員達菲（Flora Duffy）今天在東京奧運寫下歷史一頁，她在鐵人三項女子組賽事摘金，是百...

網路瘋傳離散敘利亞難民兄弟賽場重逢 當事人澄清

社交網路瘋傳一張東京奧運會擁抱合照，稱因敍利亞內戰被迫分離的兄弟倆作為不同隊伍的運動員代表，在東京奧運會開幕式上重遇。該照片令人動容，引起熱議。但實際上，兄弟兩人從未分離。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。