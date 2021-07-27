聽新聞
test
0:00 / 0:00
鐵人三項／女鐵人達菲稱后 抱回百慕達史上奧運首金
百慕達（Bermuda）運動員達菲（Flora Duffy）今天在東京奧運寫下歷史一頁，她在鐵人三項女子組賽事摘金，是百慕達史上首面奧運金牌。
33歲的達菲以1小時55分36秒成績抱走金牌，英國的泰勒-布朗（Georgia Taylor-Brown）拿下銀牌，美國的札費瑞斯（Katie Zaferes）則獲銅牌。
達菲的成就讓百慕達成為夏季奧運會歷來奪金的最小民族。這個位於北大西洋的群島人口僅約7萬。
百慕達總理柏特（David Burt）在推特上祝賀達菲說：「妳是如此努力，妳讓全百慕達感到驕傲。」
百慕達過去在奧運只得過一面獎牌，即拳擊手希爾（Clarence Hill）在1976年蒙特婁奧運拿下的銅牌。
由於東京灣一帶下了整晚大雨，比賽場地濕滑，賽事因此延後15分鐘開始，達菲在最後的長跑項目逐漸掌控戰局。
她開賽後不久就領先近1分鐘的時間，遙遙把對手甩在後面。
泰勒-布朗在比賽中的自行車比拚時，遇上輪胎爆胎的問題。
2020東京奧運特別報導
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言