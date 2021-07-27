鐵人三項／女鐵人達菲稱后 抱回百慕達史上奧運首金

百慕達（Bermuda）運動員達菲（Flora Duffy）今天在東京奧運寫下歷史一頁，她在鐵人三項女子組賽事摘金，是百慕達史上首面奧運金牌。

33歲的達菲以1小時55分36秒成績抱走金牌，英國的泰勒-布朗（Georgia Taylor-Brown）拿下銀牌，美國的札費瑞斯（Katie Zaferes）則獲銅牌。

達菲的成就讓百慕達成為夏季奧運會歷來奪金的最小民族。這個位於北大西洋的群島人口僅約7萬。

百慕達總理柏特（David Burt）在推特上祝賀達菲說：「妳是如此努力，妳讓全百慕達感到驕傲。」

百慕達過去在奧運只得過一面獎牌，即拳擊手希爾（Clarence Hill）在1976年蒙特婁奧運拿下的銅牌。

由於東京灣一帶下了整晚大雨，比賽場地濕滑，賽事因此延後15分鐘開始，達菲在最後的長跑項目逐漸掌控戰局。

她開賽後不久就領先近1分鐘的時間，遙遙把對手甩在後面。

泰勒-布朗在比賽中的自行車比拚時，遇上輪胎爆胎的問題。

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