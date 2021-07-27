滑板／秘魯選手失手下體撞欄杆 主播跟著喊：這一下會痛！

2020東京奧運新增滑板項目，7月25日在有明城市運動公園舉行的男子滑板街式（Street）預賽發生令人看着都覺得痛的一幕。秘魯21歲選手納瓦埃斯（Angelo Caro Narvaez）在欄杆向下滑行，但跳過空隙時失誤，側身「噴飛」後墮地。他伏在地上滑行，胯下撞上一段欄杆。短短27秒的影片在網上廣傳。

納瓦埃斯未能順利落地，他落地後維持伏下的姿勢，胯下撞上欄杆支柱。他在短短數秒鐘後站起來，做出表示「無所謂」、攤攤手的手勢。之後他走到一旁，伏在樓梯的扶手上，似是想為剛才的失誤調適心情。

秘魯21歲選手納瓦埃斯7月24日在東京奧運男子滑板街式（Street）比賽預賽出場。圖為他出現失誤的一刻。 路透社

不少觀眾目睹整個意外過程，身體下意識反應是「縮一下」。美國全國廣播公司（NBC）主播也說：「這一下會痛」。

美國《紐約郵報》及霍士新聞等25日稱，納瓦埃斯很快調整心情，再度投入比賽。他雖在預賽第1輪僅拿1.01分，但第2輪表現回勇，做出5項招牌花式技巧後獲得6.96分，順利晉級，不過最後在決賽中以32.87分位居第5名。

最終東道主日本選手堀米雄斗發揮出色，拿下史上首面滑板金牌。

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文章授權轉載自《香港01》

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