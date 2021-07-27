桌球／水谷隼戴怪怪墨鏡原因有洋蔥 守護伊藤兒時照片曝光

日本隊年齡差距12歲的水谷隼、伊藤美誠26日在東京奧運桌球混雙賽金牌戰，以4：3氣走中國隊的許昕、劉詩雯，拿下日本史上首面奧運桌球金牌。知名球評石明謹當天Po出「水美組合」的兒時照片，也揭露水谷隼上場時戴著「奇怪的墨鏡」的原因，其實都是為了伊藤美誠。

石明謹26日在臉書分享水谷隼、伊藤美誠的兒時照片，表示許多人好奇水谷隼為何戴著奇怪的墨鏡打球，原因是因為水谷隼在幾年前罹患眼疾，「眼睛會畏光，在光線下沒辦法看清楚球的動向，必須戴上特殊眼鏡才能改善。」

知名球評石明謹Po出「水美組合」的兒時照片，揭露水谷隼上場時戴著「奇怪的墨鏡」的原因。（翻攝自石明謹臉書）

他提到，水谷隼在2016年里約奧運不僅拿下男單銅牌，也率領日本隊奪下男團銀牌，但隨後自身狀態下滑，原本已打算退休的水谷隼，又參加東京奧運的最大主因，是想帶著從小相識的伊藤美誠打混雙賽事。「他（水谷隼）曾經說，伊藤美誠一定會為日本拿下奧運金牌，以她的年紀有三次挑戰的機會，沒想到今年就拿到第一面金牌了。」感人的故事也讓石明謹直呼「真的不拍成電影嗎？」

日本隊水谷隼（左）、伊藤美誠26日在東京奧運桌球混雙賽，以4：3氣走中國隊的許昕、劉詩雯，拿下日本史上首面奧運桌球金牌。新華社

網友看完後紛紛大讚「好感人又好勵志」、「水谷隼很優秀，相當沉穩，彷彿是伊藤的安定力量的來源般。」、「伊藤也很優秀，年輕努力有企圖心，來日大有可為」、「學長不能退休啊」、「真的超熱血，絕對要拍成電影」、「伊藤都會先幫他拿毛巾才拿自己的～可愛」、「今年的東京奧運，有許多動人的故事。」

日本隊水谷隼（左）與伊藤美誠拿下桌球混雙金牌，兩人互掛獎牌，相當溫馨。新華社 新華社

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