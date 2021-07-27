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滑板／巴西13歲女選手奪銀 該國奧運史最年輕奪牌選手

中央社 / 聖保羅26日專電
2020東京奧運新增滑板項目，巴西選手拉薏莎．李爾（Rayssa Leal）以13歲6個月又22天的年齡在女子滑板街式賽奪銀，成為獲得奧運獎牌最年輕的巴西人。 路透社
2020東京奧運新增滑板項目，巴西選手拉薏莎．李爾（Rayssa Leal）以13歲6個月又22天的年齡在女子滑板街式賽奪銀，成為獲得奧運獎牌最年輕的巴西人。 路透社

2020東京奧運新增滑板項目，巴西選手拉薏莎．李爾（Rayssa Leal）以13歲6個月又22天的年齡在女子滑板街式賽奪銀，成為獲得奧運獎牌最年輕的巴西人。

拉薏莎．李爾也是國際奧運史上過去85年來獲得獎牌最年輕的運動員，比女子滑板街式賽金牌得主、13歲11個月大的西矢椛還小4個月。

在李爾之前，巴西最年輕的運動員是獲得2008北京奧運女子4x100公尺接力賽銅牌的桑托斯（RosangelaSantos），當時她17歲，但比賽9年後才獲得獎牌，因為巴西隊名列第4，而冠軍俄羅斯隊在多年後因興奮劑審查而被淘汰。

在桑托斯之前，巴西獲得奧運獎牌最年輕的運動員都是18歲，包括女子足球名將瑪塔（Marta）在2004雅典奧運奪銀。

李爾在奧運奪銀固然可喜可賀，另外2名巴西女子滑板選手，目前世界排名第一暨2019年世界錦標賽冠軍的帕梅拉．羅沙（Pâmela Rosa，22歲）和X Games滑板遊戲最大贏家萊蒂西亞．布佛尼（Leticia Bufoni，28歲）則遭淘汰。

2015年，李爾扮成小仙女溜滑板的影片在社群媒體瘋傳後，成為知名人物，之後上了電視節目，開始受到巴西體育界注目。 新華社
2015年，李爾扮成小仙女溜滑板的影片在社群媒體瘋傳後，成為知名人物，之後上了電視節目，開始受到巴西體育界注目。 新華社

2015年，李爾扮成小仙女溜滑板的影片在社群媒體瘋傳後，成為知名人物，之後上了電視節目，開始受到巴西體育界注目。11歲成為巴西冠軍，同一賽季成為世界巡迴賽洛杉磯站最年輕奪冠的選手，並在2019年世界錦標賽奪得亞軍。

李爾在奧運比賽結束後說，她很高興，因為她能夠代表所有的女孩，包括沒有進入決賽的帕梅拉和萊蒂西亞，以及在巴西溜滑板的其他女孩，「我實現了站在這裡（奧運）的夢想，我們可以證明這（滑板）不僅僅是男孩的運動」。

決賽前，李爾拿著滑板輕鬆跳舞打節拍的畫面，讓所有人印象深刻。巴西媒體問她怎能這樣處變不驚，她很自然地回答：「在我生命中最特別的時刻，我玩得很開心。當我快樂的時候，做我喜歡做的事，我就會很興奮，特別想玩。」

美國有線電視巴西新聞網（CNN Brasil）主播維克（Elisa Veeck）說，或許正是拉薏莎的輕鬆、自信和正能量，讓她可以掌控逆境，脫穎而出，成為女性在體育運動中的新代表。

維克以自身為例說：「我們生活在女孩就該玩洋娃娃的模式中，但難道女孩就不能從事冒險運動？我可以播報新聞，同時喜歡滑板、爬山、潛水、騎自行車、做瑜伽；為什麼男孩可以滑倒、受傷，而女孩必須維持可愛的模樣？這樣的結果最終只是限制個人的才能。」

除了李爾外，前一天巴西男子滑板選手霍夫勒（Kelvin Hoefler）也在街式賽奪銀，為巴西在東京奧運拿下第一面獎牌。

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