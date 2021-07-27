籃球／盧比歐20分9助攻 西班牙擊敗地主日本
美國職籃NBA明尼蘇達灰狼後衛、西班牙男籃代表隊主控盧比歐（Ricky Rubio）今晚拿下20分、9助攻，率隊在東京奧運男籃C組預賽首戰以88比77擊敗地主隊日本。
西班牙在第二節打出一波19比0攻勢，上半場結束前10次投籃皆進，前兩節打完以48比28領先20分，奠定勝基。
在第4節開賽後的前5分鐘期間，日本曾兩度將落後縮小至11分，但西班牙依然一路領先，未讓日本享受到主場優勢。
這場結束後，西班牙歷來在世界盃或奧運比賽，與日本的對戰成績來到4勝0負。
西班牙陣中除了盧比歐表現最佳外，克拉佛（Victor Claver）6投全中進帳13分，中鋒小賈索（MarcGasol）也貢獻12分。
日本隊以現效力NBA華盛頓巫師的八村壘拿下20分最高，多倫多暴龍隊的渡邊雄太則斬獲19分。
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