柔道／日本摘第4金 男子73公斤級大野將平衛冕成功

日本柔道名將大野將平今天在東奧男子73公斤級比賽經過激戰，力克喬治亞對手沙夫達圖阿什維利，成為奧運史上首位衛冕成功的柔道冠軍，同時也替地主國拿下本屆第4枚柔道金牌。

大野將平（Shohei Ono）身為3屆世錦賽冠軍、2016年里約奧運金牌得主，自2015年至今，他在國際賽場上的不敗紀錄從未被打破。

大野在決賽對上里約奧運季軍沙夫達圖阿什維利（Lasha Shavdatuashvili），起先大野並未急著進攻，耐心等待機會，也因此遭判2次警告。進入黃金得分（驟死賽）後，大野拿下半勝，用了9分25秒贏得比賽。

沙夫達圖阿什維利最終獲得銀牌。來自蒙古的好手森多奇爾．朝格特巴塔爾（Tsend-Ochir Tsogtbaatar）與韓國選手安昌林雙雙獲頒銅牌。

商品推薦