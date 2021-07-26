快訊

史上首次誤傳統一發票開獎號碼 財政部估將多發3.7億獎金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柔道／日本摘第4金 男子73公斤級大野將平衛冕成功

中央社 / 東京26日綜合外電報導
大野將平。 法新社
大野將平。 法新社

日本柔道名將大野將平今天在東奧男子73公斤級比賽經過激戰，力克喬治亞對手沙夫達圖阿什維利，成為奧運史上首位衛冕成功的柔道冠軍，同時也替地主國拿下本屆第4枚柔道金牌。

大野將平（Shohei Ono）身為3屆世錦賽冠軍、2016年里約奧運金牌得主，自2015年至今，他在國際賽場上的不敗紀錄從未被打破。

大野在決賽對上里約奧運季軍沙夫達圖阿什維利（Lasha Shavdatuashvili），起先大野並未急著進攻，耐心等待機會，也因此遭判2次警告。進入黃金得分（驟死賽）後，大野拿下半勝，用了9分25秒贏得比賽。

沙夫達圖阿什維利最終獲得銀牌。來自蒙古的好手森多奇爾．朝格特巴塔爾（Tsend-Ochir Tsogtbaatar）與韓國選手安昌林雙雙獲頒銅牌。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

延伸閱讀

柔道／連珍羚東奧爆冷出局 連父：你盡力了、辛苦了

柔道／感謝楊勇緯陪練 連珍羚稱讚：讓世界看到我們

柔道／連珍羚狂攻卻吞三次指導 教練：有點不可思議

柔道／16強落馬止不住淚水 連珍羚：很抱歉這樣的結果

相關新聞

桌球／日本混雙後來居上 氣走強敵中國淚贏史上桌球首金

在中華隊林昀儒／鄭怡靜摘下銅牌之後，桌球混雙金牌戰登場，頭號種子、中國組合許昕／劉詩雯在苦戰1小時17分鐘，一度局數2：0領先的情況下，被對手地主日本水谷隼/伊藤美誠連扳3局，雖將比賽拖進決勝局，但決

柔道／日本摘第4金 男子73公斤級大野將平衛冕成功

日本柔道名將大野將平今天在東奧男子73公斤級比賽經過激戰，力克喬治亞對手沙夫達圖阿什維利，成為奧運史上首位衛冕成功的柔道...

體操／日本衛冕奧運男團金牌失利 拿下銀牌

東京奧運地主國日本今天挑戰衛冕體操男子團體金牌，但以0.103分的毫釐之差，敗給今年以ROC隊名參賽的俄羅斯，抱回銀牌

舉重／女將狄亞士東奧奪冠 菲律賓終結奧運金牌荒

菲律賓30歲舉重選手狄亞士（Hidily Diaz）今天以總和224公斤，在東京奧運女子55公斤級項目拿下冠軍，並刷新奧...

桌球／水谷隼開心對大陸復仇 日本終獲奧運首金

東京奧運桌球混雙賽今天落幕，日本隊水谷隼、伊藤美誠在金牌戰苦戰7局，以4：3擊敗中國大陸組合許昕、劉詩雯， 奪下日本史上...

颱風逼近日本 東奧水上競賽調整賽程

今年第8號颱風尼伯特（Nepartak）持續朝日本本州島方向行進，東奧組織委員會今天隨機應變，把衝浪項目的獎牌賽較預定提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。