體操／日本衛冕奧運男團金牌失利 拿下銀牌

東京奧運地主國日本今天挑戰衛冕體操男子團體金牌，但以0.103分的毫釐之差，敗給今年以ROC隊名參賽的俄羅斯，抱回銀牌。

2016年里約奧運，日本隊奪得男團冠軍，俄羅斯奪得亞軍，中國隊收穫銅牌。

今年站上頒獎台的依舊是這3個國家隊伍。金牌改由因為禁藥問題，以ROC（Russian Olympic Committee，俄羅斯奧委會）為隊名參賽的俄羅斯奪下，日本獲得銀牌，中國隊仍排在第3。

在2012倫敦奧運、2016里約奧運都拿下全能項目金牌的日本體操天王內村航平，今年沒有率領日本隊挑戰衛冕，把舞台讓給了次世代。他表示：「我已經不是主角，他們才是。」

日本的男子體操團體賽由18歲的北園丈琉、19歲的橋本大輝、24歲的萱和磨，以及25歲的谷川航出戰，平均年齡21.5歲，4人全都是奧運首次亮相。

日本隊在比完前3個項目後，落後ROC隊2.605分，之後未能後來居上，5個項目比完之後，甚至一度落到第3。不過，橋本大輝在單槓項目取得15.100高分，逆轉勝過中國隊。

最後ROC隊總得分262.500分奪下金牌，日本隊262.397分，以0.103分的些微差距落敗得到銀牌，中國隊以261.894分帶走銅牌。

俄羅斯隊在睽違6屆奧運之後抱回男子體操團體金牌，過去稱霸體操界的俄羅斯，上次奪金已經是1996年亞特蘭大奧運。

ROC隊今年有2名體操世界錦標賽全能項目冠軍納戈尼（Nikita Nagornyy） 和達拉洛揚（ArturDalaloyan）壓陣，陣容堅強。 俄羅斯興奮奪金。 路透

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