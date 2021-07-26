快訊

史上首次誤傳統一發票開獎號碼 財政部估將多發3.7億獎金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

體操／日本衛冕奧運男團金牌失利 拿下銀牌

中央社 / 東京26日綜合外電報導
日本男團衛冕失利。 歐新社
日本男團衛冕失利。 歐新社

東京奧運地主國日本今天挑戰衛冕體操男子團體金牌，但以0.103分的毫釐之差，敗給今年以ROC隊名參賽的俄羅斯，抱回銀牌。

2016年里約奧運，日本隊奪得男團冠軍，俄羅斯奪得亞軍，中國隊收穫銅牌。

今年站上頒獎台的依舊是這3個國家隊伍。金牌改由因為禁藥問題，以ROC（Russian Olympic Committee，俄羅斯奧委會）為隊名參賽的俄羅斯奪下，日本獲得銀牌，中國隊仍排在第3。

在2012倫敦奧運、2016里約奧運都拿下全能項目金牌的日本體操天王內村航平，今年沒有率領日本隊挑戰衛冕，把舞台讓給了次世代。他表示：「我已經不是主角，他們才是。」

日本的男子體操團體賽由18歲的北園丈琉、19歲的橋本大輝、24歲的萱和磨，以及25歲的谷川航出戰，平均年齡21.5歲，4人全都是奧運首次亮相。

日本隊在比完前3個項目後，落後ROC隊2.605分，之後未能後來居上，5個項目比完之後，甚至一度落到第3。不過，橋本大輝在單槓項目取得15.100高分，逆轉勝過中國隊。

最後ROC隊總得分262.500分奪下金牌，日本隊262.397分，以0.103分的些微差距落敗得到銀牌，中國隊以261.894分帶走銅牌。

俄羅斯隊在睽違6屆奧運之後抱回男子體操團體金牌，過去稱霸體操界的俄羅斯，上次奪金已經是1996年亞特蘭大奧運。

ROC隊今年有2名體操世界錦標賽全能項目冠軍納戈尼（Nikita Nagornyy） 和達拉洛揚（ArturDalaloyan）壓陣，陣容堅強。

俄羅斯興奮奪金。 路透
俄羅斯興奮奪金。 路透

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

延伸閱讀

林昀儒年僅19歲桌球混雙奧運奪銅 家人：開心為國爭光

射箭／南韓奧運霸業增至27金 中華隊無法突破障礙

體操／戰袍親自設計！李智凱粉絲專頁透露隊服秘辛

最精彩東奧項目？ 過來人揭3項目「展現力與美」

相關新聞

桌球／日本混雙後來居上 氣走強敵中國淚贏史上桌球首金

在中華隊林昀儒／鄭怡靜摘下銅牌之後，桌球混雙金牌戰登場，頭號種子、中國組合許昕／劉詩雯在苦戰1小時17分鐘，一度局數2：0領先的情況下，被對手地主日本水谷隼/伊藤美誠連扳3局，雖將比賽拖進決勝局，但決

柔道／日本摘第4金 男子73公斤級大野將平衛冕成功

日本柔道名將大野將平今天在東奧男子73公斤級比賽經過激戰，力克喬治亞對手沙夫達圖阿什維利，成為奧運史上首位衛冕成功的柔道...

體操／日本衛冕奧運男團金牌失利 拿下銀牌

東京奧運地主國日本今天挑戰衛冕體操男子團體金牌，但以0.103分的毫釐之差，敗給今年以ROC隊名參賽的俄羅斯，抱回銀牌

舉重／女將狄亞士東奧奪冠 菲律賓終結奧運金牌荒

菲律賓30歲舉重選手狄亞士（Hidily Diaz）今天以總和224公斤，在東京奧運女子55公斤級項目拿下冠軍，並刷新奧...

桌球／水谷隼開心對大陸復仇 日本終獲奧運首金

東京奧運桌球混雙賽今天落幕，日本隊水谷隼、伊藤美誠在金牌戰苦戰7局，以4：3擊敗中國大陸組合許昕、劉詩雯， 奪下日本史上...

颱風逼近日本 東奧水上競賽調整賽程

今年第8號颱風尼伯特（Nepartak）持續朝日本本州島方向行進，東奧組織委員會今天隨機應變，把衝浪項目的獎牌賽較預定提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。