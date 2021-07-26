快訊

威力彩連34摃 下期頭獎衝9.2億

東奧桌球／氣走強敵中國 日本混雙淚贏史上桌球首金

桌球／日本混雙後來居上 氣走強敵中國淚贏史上桌球首金

聯合新聞網 / 綜合報導
水谷隼與伊藤美誠(左)奪下混雙金牌。 路透
水谷隼與伊藤美誠(左)奪下混雙金牌。 路透

在中華隊林昀儒／鄭怡靜摘下銅牌之後，桌球混雙金牌戰登場，頭號種子、中國組合許昕／劉詩雯在苦戰1小時17分鐘，一度局數2：0領先的情況下，被對手地主日本水谷隼/伊藤美誠連扳3局，雖將比賽拖進決勝局，但決勝局開局失誤過多，導致一開始0：8落後，最終他們以6：11敗下陣來，局數3：4將金牌交在日本手上。

混雙決賽，地主日本水谷隼/伊藤美誠奪得金牌，由於是新增項目，這成為奧運會史上首枚混雙金牌。

伊藤美誠接受採訪時表示，「我很開心，這麽多人支持我，讓我很享受。」她透露了自己接下來的願望，「明天我將出戰單打比賽，我會盡我所能的去拚。我現在已經開始瞄準下一個目標了。」

賽後日媒稱讚水谷隼/伊藤美誠拿到日本桌球球奧運歷史第一金，擊敗最強的中國隊，實現了金牌的宿願。

日本T聯賽官方發文，「做到了！金牌！我們的眼淚止不住，太酷了，謝謝伊藤美誠，謝謝水谷隼，你們是最好的！日本隊哭了，我們也哭了。」

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

相關新聞

桌球／日本混雙後來居上 氣走強敵中國淚贏史上桌球首金

在中華隊林昀儒／鄭怡靜摘下銅牌之後，桌球混雙金牌戰登場，頭號種子、中國組合許昕／劉詩雯在苦戰1小時17分鐘，一度局數2：0領先的情況下，被對手地主日本水谷隼/伊藤美誠連扳3局，雖將比賽拖進決勝局，但決

颱風逼近日本 東奧水上競賽調整賽程

今年第8號颱風尼伯特（Nepartak）持續朝日本本州島方向行進，東奧組織委員會今天隨機應變，把衝浪項目的獎牌賽較預定提...

擊劍／張家朗奪鈍劍金牌 奪香港史上第2金

香港選手張家朗今晚在東京奧運男子鈍劍決賽中奪得金牌，是香港在本屆奧運中首面獎牌，也是香港歷史上第2面奧運金牌；行政長官林...

擊劍／香港運動員張家朗獲奧運金牌 香港熱爆

東京奧運男子花劍個人賽，香港年輕運動員隊張家朗歷史性打入奧運決賽，歷史性的獲本屆奧運首塊金牌。香港人全城歡呼，社交媒體為...

射箭／韓國男子射箭團體賽2連霸 目標拿下所有金牌

繼韓國女子射箭代表隊射下奧運團體賽9連霸紀錄，韓國男子射箭代表隊今天也在團體對抗賽中連續2屆摘金，往奪下射箭項目所有金牌...

游泳／加拿大領養兒無懼疾患轉攻短程 挫中國仙氣蝶后登頂

東京奧運女子100米蝶泳決賽，擊敗中國蝶后張雨霏奪金的加拿大泳手麥尼爾（Margaret MacNeil），同樣是黑髮黃皮膚的東方人面孔。她是在中國出生的領養兒，也是香港游泳女將何詩蓓的大學師妹。何詩蓓曾盛讚這位密歇根大學泳隊隊友，在江西九江出生，加拿大安大略省成長，21歲成為奧運冠軍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。