桌球／日本混雙後來居上 氣走強敵中國淚贏史上桌球首金

在中華隊林昀儒／鄭怡靜摘下銅牌之後，桌球混雙金牌戰登場，頭號種子、中國組合許昕／劉詩雯在苦戰1小時17分鐘，一度局數2：0領先的情況下，被對手地主日本水谷隼/伊藤美誠連扳3局，雖將比賽拖進決勝局，但決勝局開局失誤過多，導致一開始0：8落後，最終他們以6：11敗下陣來，局數3：4將金牌交在日本手上。

混雙決賽，地主日本水谷隼/伊藤美誠奪得金牌，由於是新增項目，這成為奧運會史上首枚混雙金牌。

伊藤美誠接受採訪時表示，「我很開心，這麽多人支持我，讓我很享受。」她透露了自己接下來的願望，「明天我將出戰單打比賽，我會盡我所能的去拚。我現在已經開始瞄準下一個目標了。」

賽後日媒稱讚水谷隼/伊藤美誠拿到日本桌球球奧運歷史第一金，擊敗最強的中國隊，實現了金牌的宿願。

日本T聯賽官方發文，「做到了！金牌！我們的眼淚止不住，太酷了，謝謝伊藤美誠，謝謝水谷隼，你們是最好的！日本隊哭了，我們也哭了。」

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