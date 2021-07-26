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舉重／女將狄亞士東奧奪冠 菲律賓終結奧運金牌荒

中央社 / 東京26日綜合外電報導
狄亞士。 路透
狄亞士。 路透

菲律賓30歲舉重選手狄亞士（Hidily Diaz）今天以總和224公斤，在東京奧運女子55公斤級項目拿下冠軍，並刷新奧運紀錄，第4度出征終於為國家奪下史上首面奧運金牌。

這次比賽競爭非常激烈，狄亞士在完成最後一次試舉後雙手摀面爆淚，與教練相擁，頒獎時緊緊抓著脖子上的獎牌。她的抓舉和挺舉成績分別為97公斤和127公斤，總和224公斤。

中國選手廖秋雲未能追平自己創下的世界紀錄，以總和223公斤鍍銀；哈薩克選手趙常玲（ZulfiyaChinsahnlo）則以213公斤拿下銅牌。

狄亞士來自菲律賓南部城市三寶顏（Zamboanga），曾於2016年奧運奪銀，今天終於在東京國際論壇大樓一圓金牌夢。

東奧國際戰情 2020東京奧運

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