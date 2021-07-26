颱風逼近日本 東奧水上競賽調整賽程

今年第8號颱風尼伯特（Nepartak）持續朝日本本州島方向行進，東奧組織委員會今天隨機應變，把衝浪項目的獎牌賽較預定提前一天。

尼伯特颱風預料明天靠近日本東北地方，可能給東京，以及才剛開始的東京奧運帶來大雨。

衝浪是東京奧運新增項目，原本預計28日舉行獎牌賽，但憂心颱風屆時帶來大浪影響賽事，組委會決定將比賽提早一天。

大雨同樣可能威脅明天的2場壘球獎牌賽。要參加爭銅賽的加拿大隊表示，他們已經預訂比賽隔天28日的班機。由於目前航班受疫情影響縮減，如果錯過，可能要等到31日才有班機。

教練史密斯（Mark Smith）表示：「我們希望明天的比賽能如期進行，我們沒有太多彈性。」

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