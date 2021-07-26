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東奧桌球／氣走強敵中國 日本混雙淚贏史上桌球首金

擊劍／張家朗奪鈍劍金牌 奪香港史上第2金

中央社 / 香港26日電
香港擊劍選手張家朗奪金。 法新社
香港擊劍選手張家朗奪金。 法新社

香港選手張家朗今晚在東京奧運男子鈍劍決賽中奪得金牌，是香港在本屆奧運中首面獎牌，也是香港歷史上第2面奧運金牌；行政長官林鄭月娥向張家朗及教練致賀。

張家朗的決賽對手是衛冕的義大利選手格羅素（Daniele Garozzo），結果他在首局即以15比11勝出，為香港在本屆奧運奪得1面金牌。

這也是香港隊歷來在奧運的第2面金牌，首面金牌由李麗珊於1996年亞特蘭大奧運滑浪風帆比賽中獲得。

林鄭月娥晚上發文，向張家朗及其教練致以衷心祝賀。

她說：「我和很多市民一樣，透過電視直播緊貼家朗今天的比賽，為他打氣。家朗技術出眾，而且在比賽中冷靜沉著，在逆境時展現出過人鬥志，最終成功為香港創造歷史，令人振奮。他的佳績證明了香港運動員的實力，讓全港市民引以為傲」。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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