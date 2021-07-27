棒球／投打都有人近況不佳 天變又來扯日本隊後腿

東京奧運棒球項目將在28日的日本時間中午12點(台灣時間11點)正式展開，日本國家代表隊「侍JAPAN」上週末在宮城球場分別與樂天及巨人進行了兩場練習賽，第一場對樂天的比賽，侍JAPAN派出山本由伸先發，終場以3:5不敵樂天；第二場則是由老大哥田中將大先發，終場以5:0打敗巨人，兩場比賽下來1勝1負，雖然對於侍JAPAN來說，調整的意義大於勝敗結果，但內容還是有一些需要檢討改進的地方。

首先是投手方面，侍JAPAN首場比賽的先發山本，依舊保持季賽的穩定表現，投2局只被打1支安打，還有2次三振，沒有失分，第二任的森下暢仁，與山本同樣是投2局只被打1支安打，也有2次三振，即使因暴投及犧牲打失掉1分，投球內容也算是相當穩定；最後一局由山崎康晃上來投球，他面對3位打者只用了6球，狀況也不錯。

不過中間的青柳晃洋及千賀滉大，兩人各投2局卻都丟掉2分，青柳被打3支安打，千賀則被打4支安打，另外還有2次保送，青柳或許還在調整，千賀的狀況就較令人擔心了，畢竟他之前傷癒復出後在一軍的首場比賽投不滿3局就狂丟10分，下二軍後的比賽雖然感覺有恢復水準，不過這場比賽被安打及保送又都偏多，這樣的近況可能會讓教練不知道要在何種時機起用他。

柳田悠岐(右)一度傳出右腹部不適的消息，雖然他在熱身賽有上場，也擊出安打，同時自己亦表示沒問題，不過狀況仍須觀察。 擷圖自軟銀行鷹FB官方粉絲團

第二場由田中先發，侍JAPAN整場用了6名投手，也就是讓前一場沒上場的投手全部上場實戰調整，對手巨人全場僅打出2支安打遭到完封，而且侍JAPAN的每任投手都有投出三振，在季賽近況不算太好的大野雄大及岩崎優，兩人的投球內容也不錯。從這兩場看下來，侍JAPAN的投手陣當中僅有千賀1人還需再做調整。

打擊方面也有些問題，首先是柳田悠岐的狀況。日前傳出右脇腹不適的柳田，在首場對樂天的比賽未上場，引起了一陣討論，第二戰出乎意料地被排上先發守中外野，3個打席擊出1支帶有1分打點的安打，最後1個打席則被換代打，關於腹部傷勢，柳田賽後表示已無大礙，不過真正狀態還是得等到正式開打才能證明，如果柳田還是有傷，不只是攻擊，對侍JAPAN的守備也會有很大的影響，畢竟在這次帶進奧運的5名外野手中，除了柳田之外，其他如幾乎都是守左外野的吉田正尚、右外野的鈴木誠也、左右外野的栗原陵矢，及守外野場次甚至還比打DH場次少的近藤健介，在今年季賽都沒有守過中外野的紀錄，其實柳田近期也常被移防到右外野去或打DH，減少守備對身體的負擔，如果柳田身體還有狀況，那無論誰來代替他守中外野，都有相當程度的風險。

被稻葉篤紀監督欽點為這次侍JAPAN第4棒的鈴木誠也，在這兩場比賽中的打擊表現並不理想，第一場比賽只有首打席被保送上壘，第二場比賽則是在首打席打出2壘安打，之後的4個打席都沒有安打，兩場比賽總共8個打數只有1支安打，還被三振3次；同在廣島的隊友菊池涼介，這兩場比賽6個打數也沒有安打，另被三振2次，兩人預計都會在固定先發名單中，如果打擊狀況調整不佳，那對侍JAPAN的火力會有很大的影響。

鈴木誠也在兩場熱身賽都有出賽，但8個打數只有1支安打，還被三振3次，跟隊友菊池涼介同樣表現不算理想。 擷圖自日本武士官方網站

前年在12強中發揮壘上破壞力的周東佑京，本季打擊狀況不佳，又因傷在6月初被下放二軍，外崎修汰則是剛在7月傷癒復出，因此兩名內外野皆可守，堪稱日職最強工具人的球員都未再入選這次的侍JAPAN，取而代之的是軟銀的栗原，栗原在7月中的明星賽創下單場最多守備位置的紀錄，他守了一壘、三壘、左外野及捕手，今年仍維持不錯的打擊狀況，各項數據都排在聯盟第10名左右，不過相較於前述兩人，栗原的速度就沒有那麼理想，這也讓進攻火力成為這次侍JAPAN打線的組成主軸，同時壘上有人時的戰術施展空間相對地就會變小，如果打線卡彈的話，對於侍JAPAN來說就會是很大的危機。

幸好板凳上還有一枚活棋源田壯亮，源田是洋聯實質上的盜壘王(領先2次的隊友若林樂人本季已報銷)，由於火力要最大化，預計游擊先發位置會是坂本勇人，短槍型的源田就待命代跑、執行戰術，以及擔任守備組，雖然他職棒生涯從來沒有手過游擊以外的位置，但在兩場練習賽都曾移防到3壘，為的就是能在比賽後半段接替村上宗隆的守備，不過他只能守三遊，還是不若周東及外崎好運用。

而侍JAPAN在開幕戰就幾乎會遭遇天變的考驗，在日本東方有颱風形成，預計27日會從關東地區登陸，福島已被列進警戒地區，到底賽事能否順利開打，如果延後對侍JAPAN的投手調度又會有多大的影響，都是後續觀察重點。

商品推薦