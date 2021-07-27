籃球／加索征戰奧運永不言退 布萊恩昔日鞭策成動力

提及洛杉磯湖人隊這支豪門，資深球迷能列出一串傳奇中前鋒的名字，包括：張伯倫（Wilt Chamberlain）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、沃錫（James Worthy）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）等。在2009年、2010年輔佐布萊恩（Kobe Bryant）的加索（Pau Gasol），亦是湖人連冠稱霸的功臣，除了優秀球技外，他與布萊恩的深厚情誼亦令人動容。日前，加索在個人紀錄片中，再度提及那段在湖人隊效力的日子。

在美國NBA打滾的加索相當成功，不但順利摘下兩屆總冠軍，也入選多達六次的全明星。 陳光立／攝影

「大多數的時間裡，我總想到若柯比還在人世，一定會鞭策我不要放棄。」加索接受今日美國採訪時，再度提及人生導師柯比。加索說：「柯比從來不將訓練的內容簡化，也不可能錯過任何讓自己變強的機會。他就是那麼紀律嚴明，要求自己專注訓練，柯比的存在對我生涯具有意義，不斷啟發著我、激勵著我。」

洛杉磯湖人隊能在2009年、2010年兩度奪冠，除了布萊恩無所不能的本事，內線是擁有加索這位頂級的中前鋒，扛起禁區內線的戰力。 陳光立／攝影

今年，加索在亞馬遜視頻（Amazon Prime Video）推出一檔四集的自傳節目「無標題的加索紀錄片 」（Untitled Pau Gasol docuseries），這檔由布許（Oriol Bosch）導演的紀錄片，內容是以加索2019年3月最後一場NBA比賽為時間點，提到該年5月歷經左腳壓力性骨折的嚴重傷勢，歷經復健直到2021年於巴塞隆納籃球俱樂部復出、接受西班牙國家隊徵召出征奧運。片中，加索接受恩師傑克森（Phil Jackson）採訪，談及個人心路歷程。

加索(左)不似歐洲的高個子球員仰賴外線，多半是持球積極往內切，並透過絕佳的傳球視野策應，身手相當全面。 陳光立／攝影

傑克森在紀錄片中說：「如果你（加索）和你的國家有機會在奧運奪勝，就不應該放棄要全力求勝。」藉此勉勵昔日子弟兵東山再起。加索談道，柯比總是不吝分享知識、經驗，並勉勵隊友激發潛能，因此他也希望藉由拍攝紀錄片，傳承所學並分享在美國打拼多年的心得。

本屆出席東京奧運，41歲的加索扮演老大哥角色，與弟弟小加索（Marc Gasol）、NBA現役的盧比歐（Ricky Rubio）和厄南戈梅茲（Willy Hernangomez）一起，帶著新生代的西班牙國家隊往前衝，繼2008、2012年奧運銀牌、2016年銅牌後追逐第一面金牌。加索生涯精彩，19歲於歐洲紅遍半邊天，渡洋赴美依舊是可圈可點，在湖人隊摘下兩座總冠軍，也入選六屆NBA全明星，他說：「我相當幸運，已經41歲還能在最高層級打籃球。」

離開洛杉磯之後的加索飽受傷勢所困，過去幾年在傷兵名單進出，直到今年在歐洲復出並代表西班牙征戰奧運，藉此證明41歲的他老當益壯。 陳光立／攝影

對於湖人隊來說，加索在歐尼爾遠走邁阿密後成功把關內線，也是兩次總冠軍的主要核心。可惜的是，離開洛杉磯後狀態不若以往，2018-19年球季，效力聖安東尼奧馬刺隊的加索因左腳受傷缺席26場，在雙方達成合約買斷後轉投密爾瓦基公鹿隊。2019年3月，這位西班牙中鋒只打了三場比賽就進傷兵名單，並在5月份進手術房動刀，2019-20年與波特蘭拓荒者隊簽約，開季不到兩個月就因復健期過長而被釋出。

如今，重批西班牙國家隊制服登場奧運，亦是加索證明自己還能打球的良機，他將藉此舞台東山再起，實踐柯比生前所給予的鼓勵，永不放棄激發潛能。

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