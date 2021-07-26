射箭／韓國男子射箭團體賽2連霸 目標拿下所有金牌
繼韓國女子射箭代表隊射下奧運團體賽9連霸紀錄，韓國男子射箭代表隊今天也在團體對抗賽中連續2屆摘金，往奪下射箭項目所有金牌的目標穩健前進。
東京奧運射箭團體賽金牌戰今天登場，由台灣代表隊對上韓國代表隊，台灣代表隊最終以0比6不敵射出13支10分箭的韓國，拿下銀牌追平隊史紀錄。
由吳眞爀、金優鎭、金濟德代表參戰的韓國男子射箭代表隊繼2016年里約奧運後連續第2次在射箭團體賽中摘金，也是韓國代表隊在該項目1988年成為正式項目以來拿下的第6面金牌。
其中，現年40歲的吳真爀曾在2012年倫敦奧運時，以最高齡之姿拿下男子射箭個人賽金牌，時隔9年站上奧運賽場仍寶刀未老，再次以團體戰創下最高齡金牌得主紀錄。29歲的金優鎭同樣是對奧運賽場不陌生，他在2016年搭檔具本粲、李承潤拿下里約奧運男子射箭團體金牌，今年連續第2屆摘金，
17歲的金濟德則是首次挑戰奧運，加上24日搭檔安山拿下的混和團體金牌，已確定參加奧運就拿下兩面金牌。
韓聯社報導指出，加上先前拿下的混合團體、女子團體金牌，韓國射箭代表隊共已獲得3面金牌，若男女個人賽都順利摘金，將創下連續2屆橫掃射箭項目所有金牌紀錄。
金濟德將率先在27日的男子射箭個人64強賽中對上馬拉威，若韓國代表隊能順利過關斬將，將在30、31日分別進行女子個人及男子個人決賽。
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