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東奧游泳／「台灣蝶王」王冠閎泳破全國紀錄 預賽名列第二進準決賽

網球／約克維奇直落二擊敗德國對手 晉級東奧男網16強

中央社 / 東京26日綜合外電報導
約克維奇。 新華社
約克維奇。 新華社

塞爾維亞籍世界球王約克維奇（Novak Djokovic）今天以6比4、6比3擊敗德國對手史特魯夫（Jan-Lennard Struff），順利晉級東京奧運男網單打項目第3輪比賽。

約克維奇今天打出14記愛司球，只犯了4次非受迫性失誤，正持續朝年度金滿貫（Golden Grand Slam）之路邁進。

約克維奇希望成為在同一賽季贏得4項大滿貫賽和奧運金牌的第一位男網球員。這項壯舉迄今只有德國前球后葛拉芙（Steffi Graf）在1988年達成。

今年約克維奇已在澳網、法網與溫網封王，而他也被看好能拿下東奧金牌。

約克維奇曾在2008年拿下奧運銅牌，下一戰將對上西班牙選手福基納（Alejandro Davidovich Fokina），爭奪8強資格。

東奧國際戰情 2020東京奧運

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