游泳／提特穆斯東奧女子400公尺自由式摘金 教練樂翻天

澳洲泳將提特穆斯（Ariarne Titmus）今天揚威東京奧運女子400公尺自由式決賽，擊敗擁5面奧運金牌的美國名將雷德基（KatieLedecky）摘金。她的教練狂喜激動慶祝引發注目。

法新社報導，當提特穆斯領先勇猛的雷德基率先抵達終點時，看台上的教練巴克薩爾（Dean Boxall）興奮吼叫，一路手舞足蹈、還把自己的口罩扯下，最後激動猛拉看台欄杆。

一旁日本女性工作人員看似想安撫巴克薩爾，但他冷靜不下來。巴克薩爾的反應在社群網路上流傳，數以千計網友看得樂翻。

當提特穆斯在比賽場館東京水上運動中心（TokyoAquatics Centre）站上頒獎台領取金牌時，巴克薩爾也喜極而泣。

20歲的提特穆斯說：「我可以看到狄恩（巴克薩爾）在另一頭狂吼。我並沒有那種興奮感，你們比較有。我只是嘗試盡力游到最好，不管其他任何事。」

雷德基先前在奧運進入決賽從未輸過。她2012年首度參賽奧運即奪得800公尺自由式金牌，2016年再下4金1銀，是里約奧運表現最亮眼的女子選手。目前她仍保有400、800、1500公尺自由式世界紀錄，總計生涯已14度刷新世界紀錄。

提特穆斯賽後表示：「這是一名選手在運動員生涯能得的最棒結果，所以我非常開心。」

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