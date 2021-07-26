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評／命運多舛的東奧：從最不被看好變成最有意義？

擊劍／阿根廷選手輸掉比賽 教練男友場邊求婚

中央社 / 東京26日綜合外電報導
阿根廷擊劍選手莫里斯(右)與教練男友。 路透
阿根廷擊劍選手莫里斯(右)與教練男友。 路透

阿根廷擊劍選手莫里斯今天先悲後喜，她以12比15輸掉比賽，生涯第3次奧運之行宣告終結，但教練男友卻在她受訪時，在背後舉著手寫標語求婚，讓她嚇一跳。

這是莫里斯（Maria Belen Perez Maurice）交往17年的教練男友沙烏塞多（Lucas Guillermo Saucedo）第2次求婚。他在2010年的求婚沒被答應。

不過，這一次莫里斯答應了。

世界排名27的莫里斯說：「我腦袋一片空白，你知道的。」她在東京市郊的幕張參加比賽，結果敗給匈牙利選手馬頓（Anna Marton），無緣晉級。

她笑說：「當然，我說了yes。」

沙烏塞多說，他今天上午決定再次求婚，並向一名奧運志工借一張紙，要在上面寫「妳願意嫁給我嗎？拜託。」

這名志工一開始拒絕，但沙烏塞多表示要用一枚奧運胸章交換，才拿到了紙。

不過，兩人的蜜月可能還要等一段時間。基於防疫規定，兩人沒辦法立刻離開選手村。兩人希望這週能回到家鄉布宜諾斯艾利斯，再接著慶祝。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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