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評／命運多舛的東奧：從最不被看好變成最有意義？

鐵人三項／挪威鐵人奧運奪金 為東京酷熱做足準備成關鍵

中央社 / 東京26日綜合外電報導
布魯門菲特。 法新社
布魯門菲特。 法新社

挪威選手布魯門菲特克服酷熱，在東奧拿下男子鐵人三項金牌，他對此表示，團隊為這樣的氣候做足了準備，是他能夠獲勝的一大關鍵。

布魯門菲特（Kristian Blummenfelt）在挪威的卑爾根（Bergen）長大，而聽到像他這樣在寒冷地方長大的人，說出對於今天比賽時氣溫沒有再更高些而有些失望這樣的話，著實令人驚訝。

克服了其他人似乎都認為會讓人的體力大為流失的悶熱，布魯門菲特在東奧鐵人三項賽的最後一項、全長10公里的長跑中，在最後1公里成功突圍，最終拿下金牌。這是挪威隊史上，第1面奧運鐵人三項獎牌。

布魯門菲特說：「我們的團隊對於高溫預作的準備領先全球，所以對於比賽時的氣溫沒有我們預期的高，我們有些失望。」這項賽事當地時間上午6時30分展開時，還帶著徐徐微風，讓人更容易掌握天氣狀況。

但高溫天氣仍是嚴苛的考驗，汗水讓布魯門菲特的賽服溼透，讓他看起來已被逼到極限，尤其在長跑比賽時，他的賽服變得透明，裡面穿的黑色泳褲清晰可見，更是略顯奇怪的景象。

他說：「我來自卑爾根，一年中2/3的時間是多風、會下雨、且氣溫只有攝氏10度的日子，但這也正顯示，我們的團隊在賽前準備上的實力。」

布魯門菲特表示，他已經考慮要參加這場比賽許多年了，幾年前他曾到東京度假，當時他心裡想：「好吧，我的目標就是在2020東京奧運拿下金牌。」

布魯門菲特意識到，他可能無法在衝刺時贏過某些對手，因此他的策略就是提早發動攻勢，他要在距離終點還有1公里時就提前展開攻擊，並一路堅持到最後。

他說：「我知道我無法在終點前超越他們，但我可以善用我的體力，而我真的把它（金牌）帶回家了。」

這樣的策略在布魯門菲特今年5月參加的另一場比賽中發揮效果，那場賽事在這次奧運比賽場地附近的橫濱進行，而這個策略在東京奧運再度奏效，讓他力克英國的亞歷克斯．易（Alex Yee，音譯）、紐西蘭的王爾德（Hayden Wilde），勇奪金牌。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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