游泳／沒戴隱形眼鏡像瞎子猛游 加拿大華裔泳將100蝶奪金

加拿大華裔泳將麥克尼爾（Maggie MacNeil）若沒戴隱形眼鏡，下了水就什麼也看不見，但這反而成了她專注的利器，助她今天在東京奧運女子100公尺蝶式項目一舉奪金。

雖然在水裡什麼也看不見，但麥克尼爾說，她在抵達終點時聽到了自己的名字，因此有挺好的預感。

她的預感沒錯，21歲的麥克尼爾瞇著眼看向得分板時，驚訝地發現自己竟然以55秒59創下史上第3快成績，贏過賽前備受看好的中國選手張雨霏（55秒64），以及澳洲選手麥肯伊（Emma McKeon）的55秒72。

張雨霏和麥肯伊闖進決賽的成績都比麥克尼爾好。

奪得人生第一面奧運金牌的世界蝶式冠軍麥克尼爾表示：「我現在真的不知該說什麼，我不敢置信。」

她也表示，預賽成績讓她沒被看作熱門選手，沒排在中間水道，這不是阻礙，反而對她有利。

她說：「我根本看不到其他選手，我在外側水道。依我之見，這對我有利，讓我專注在比賽上。」

她說：「我埋頭在水裡猛游，想要儘快看到牆壁。」

麥克尼爾的偶像、里約奧運冠軍及世界紀錄保持人瑞典泳將斯約斯特洛姆（Sarah Sjostrom）和她同場競技，但速度遠遠落後，以56秒91排在第7名。

不過，麥克尼爾早在2019年世界游泳錦標賽，就曾第一次擊敗斯約斯特洛姆，在國際舞台一舉揚名。

今天拿到銀牌的張雨霏說，麥克尼爾同樣在中國出生，因此有一絲親近感。她說：「我感覺她像是家人。」

網路媒體流傳麥克尼爾出生在中國九江，後來被父親愛德華（Edward Macneil）與母親蘇珊（SusanMcNair）領養，但這消息未能獲得她家人證實，她的父母也從未透露她領養的相關消息。

麥克尼爾出生在中國，在加拿大安大略省倫敦市成長，目前就讀於美國密西根大學。

銅牌得主麥肯伊對於麥克尼爾的成績，如此逼近斯約斯特洛姆創下的世界紀錄55秒48，感到十分印象深刻。

她說：「這很逼近紀錄，只要能游進56秒都非常了不起。」

麥克尼爾除了視力不佳之外，還有嚴重哮喘，因此只能參加短距離競賽。她除了奪下100公尺蝶式金牌之外，昨天也與隊友一起拿下400公尺自由式接力銀牌。

成為金牌得主需要一段時間去理解。她說：「我不認為我已經理解得到冠軍這件事情，還需要一段時間去適應。」

商品推薦