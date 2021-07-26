滑板／7歲學滑板 13歲西矢椛成日本最年輕奧運金牌得主

今年13歲的西矢椛受到爸爸與哥哥的影響，從7歲起開始練滑板，她今天在東京奧運新增的滑板項目奪金，成為奧運滑板比賽的初代女王，以及日本史上最年輕的鍍金奧運選手。

日本Sponichi Annex報導，西矢椛出生於2007年8月30日的大阪府松原市，她受到爸爸與哥哥的影響，從7歲起開始練滑板；西矢透過雙親陪伴練習、提供意見，以及自行研究國外滑板選手的影片，自然地提升自己的能力。

她2019年在聚集各國頂尖好手的美國世界極限運動會（X Games）獲得銀牌；今年2月出戰世界錦標賽時，她在日本選手中排名第5，最後卻逆轉奪下第2名，搶下東奧門票。

報導指出，東奧因疫情延期一年，反而成為西矢的助力，正處於成長期的她，這一年身高長高了3公分，達到155公分，更能夠精力充沛的滑滑板。

讀賣新聞報導，西矢在今天賽中曾接連兩次失誤，不過她並不放棄，在加油聲中重新振作，接連獲得高分摘金。

西矢賽後受訪說，她很開心得知自己創下日本最年輕奧運金牌選手的紀錄；希望未來能成為「全世界無人不知的知名滑板選手」。

西矢今天以13歲11個月大的年齡奪金，創下日本在奧運比賽當中最年少奪牌紀錄。原本最年輕紀錄是1992年在巴塞隆納奧運奪金的游泳女將岩崎恭子，當時是14歲0個月。

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