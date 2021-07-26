分別代表敘利亞、難民隊 兄弟東奧相擁照瘋傳
社群媒體本週稍早瘋傳一張照片，2名來自敘利亞，卻分別代表不同隊伍征戰東京奧運的兄弟檔在開幕式上緊緊相擁，畫面令人動容。
法新社報導，哥哥穆罕默德．馬索（Mohamad Maso）代表遭戰爭蹂躪的敘利亞挑戰男子鐵人三項，弟弟阿拉．馬索（Alaa）則代表奧運難民隊參加游泳賽事。
部分媒體和網友誤以為兄弟兩人是因為敘利亞內戰而離散，多年後重逢拍下相擁照片。
事實上，來自敘利亞阿勒坡（Aleppo）的兩人2015年離開家鄉，共同踏上前往歐洲的危險旅程，如今一起住在德國，他們的雙親則仍住在敘利亞。
敘利亞體育協會公關主管辛迪（Safwan al-Hindi）說：「穆罕默德和阿拉一起住在德國，一同抵達東京。他們還有很多家人住在敘利亞。」
「（兄弟相擁）是他們兩人間自然而然的舉動，但部分媒體和社群網站把故事帶往另一個方向。」
辛迪指出，21歲的阿拉加入國際奧會難民團是出於自己的選擇，而非遭敘利亞拒絕加入國家隊。
阿拉本月稍早表示，游泳幫助他應付家鄉的衝突。
敘利亞內戰始於2011年反政府抗議行動遭到鎮壓，迄今共造成約50萬人喪命，數以百萬計人民流離失所，基礎設施也遭戰火摧殘。
阿拉向奧運官網olympics.com表示：「拜運動所賜，我才能把注意力從大量的負面消極態度中抽離，並於訓練期間在個人生活方面獲得信心，因為我愈努力訓練，就表現得愈好，我希望我的人生能建立在這之上，保持正面、創意和健康，等待旭日東升。」
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