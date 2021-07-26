女籃／代表南韓隊登上奧運 出身台灣的秦安史上第一人

過去台灣女籃未曾進軍過奧運，但本屆有一位來自台灣的球員站上東京奧運舞台，她是一名土生土長的台灣人，還曾入選過U16名單。

南韓隊陣中25歲的秦安來自台灣，她原名為許筱彤，高一時效力於HBL滬江高中女籃，後因發展不順考慮轉學至普門高中，但依規定須擔任2年球監，即意味著無球打，因緣際會至南韓發展，從此踏上人生新旅程。

前往南韓後，她以秦安為名，獲得南韓籍身分，熬過語言、文化不同等重重難關，得以在水原女高延續籃球生涯，在2015年投入南韓女籃WKBL職業聯賽選秀，最終以榜眼之姿打進KDB生命銀行，有趣的是，她在2019年入選南韓國家隊比賽亞洲盃時，還曾經對上台灣。

在奧運會場上，秦安的10年女籃旅韓生涯將寫下新頁，雖球衣上印著的並非台灣隊，但她將代表南韓隊參戰，以新身分登上最高殿堂，也成為史上首位台灣人登上奧運的女籃球員。

商品推薦